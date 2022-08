Barcelona cerró su quinto fichaje: el «superequipo» que buscará devolver al club a lo más alto de Europa

Compartir

El conjunto azulgrana anunció la contratación del central Jules Kounde y se convirtió en el club más comprador de las ligas europeas.

Sin dudas el FC Barcelona es uno de los clubes que más aprovechó éste mercado de transferencias de verano europeo. A un mes para el cierre del libro de pases, y a 12 días de su estreno en la liga española, el conjunto de Xavi Hernández logró cerrar su quinto fichaje al anunciar este lunes la incorporación del defensor francés Jules Olivier Kounde.

El jugador de 23 años, que era uno de los centrales más buscados por los poderosos del continente, llegó al club azulgrana procedente del Sevilla a cambio de 50 millones de euros, más cinco en variables (según informaron desde España) y firmó hasta junio del 2027 con una cláusula de rescisión de mil millones de euros.

“Estoy muy orgulloso y muy agradecido por esta oportunidad y muy ilusionado porque llego a un club muy grande, con un equipo también muy grande, y tengo muchas ganas de empezar a jugar con los nuevos compañeros y hacer lo máximo”, dijo Koundé en su presentación.

Así, el futbolista galo se sumó a las nuevas caras del cuadro culé para encarar ésta temporada junto a Robert Lewandowski, Andreas Christensen, Raphinha y Franck Kesie.

Tras recibir algunas inyecciones financieras para paliar la crisis económica, el Barcelona de Joan Laporta se convirtió en el club más comprador de las ligas europeas. Hasta el momento, y a un mes para el cierre del mercado, gastó 158 millones de euros en fichajes (Bayern de Múnich 137,5 millones y el Arsenal 132) para devolver a la entidad a lo más alto del continente.

No cabe dudas que la comisión directiva cumplió con su trabajo durante ésta ventana de transferencias dándole a Xavi Hernández los elementos necesarios para convertir al equipo en uno de los protagonistas del certamen. Con esta nueva incorporación, y a falta de ver si finalmente cierran la llegada de un lateral derecho, el técnico catalán cuenta con un once de gala a sus órdenes y un amplio abanico de suplentes que podrá ver acción a partir del 13 de agosto, cuando debuten en la liga frente al Rayo Vallecano.

El conjunto de Xavi Hernández es uno de los que más promete después de la inversión económica que se hizo después de vivir un año olvidable. Con Ronald Koeman en el banco, el Barcelona llegó a mitad de temporada siendo noveno en la tabla y eliminado de la Champions League en fase de grupos, lo que lo llevó a disputar la Europa League.

Una vez con Xavi en el banco desde noviembre, los azulgranas pudieron levantar su rendimiento hasta terminar segundos por detrás del Real Madrid en la liga. Cabe remarcar que ésta será la primera temporada completa del ex entrenador del Al Sadd con el equipo.

Para volver a pelear por el trofeo más importante del continente, y en medio de una crisis financiera, el presidente del Barcelona Joan Laporta debió activar diversas “palancas” para hacer entrar dinero al club, entre ellas cedió el 10% y 15% de los derechos de televisación por 10 años a un fondo de inversión estadounidense a cambio de 400 millones de euros y recientemente vendió el 25% de Barsa Studios (un proyecto audiovisual propio como es Barça TV o las redes sociales) por 100 millones.

“Es una venta para siempre, aunque sí que se podría recuperar de alguna forma… Pero esta es la entrada de un nuevo socio, socios.com, que compromete 100 millones de euros”, aclaró Laporta.

Socios.com es una plataforma que permite a los clubes aumentar su interacción con los seguidores y monetizarla mejor, incluido el uso de Fan Tokens, un tipo de activos digitales basados en blockchain y criptomonedas.

