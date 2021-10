Barcelona perdió con el Real Madrid en el primer clásico tras la salida de Messi

Compartir

Barcelona y Real Madrid protagonizaron un clásico electrizante en un Camp Nou prácticamente repleto (86 mil personas) por la décima fecha del campeonato español. En esta ocasión, el conjunto visitante logró imponerse por 2-1 con un gol de David Alaba a los 30 minutos del primer tiempo y otro de Lucas Vázquez a los 90. Sergio Agüero, que ingresó desde el banco a los 73′ descontó sobre el final.

Pese a la derrota, los azulgrana se mostraron muy activos durante todo el partido pero no tuvieron la claridad suficiente para definir la mayoría de las jugadas. Los merengues, en tanto, con una gran actuación de Vinicius Jr, supieron contener los avances y golpear en los momentos justos.

Barcelona y Real Madrid arrancaron con intensidad y buscando llegar al arco rival por las bandas, siendo el local el que intentó proponer más en ataque. La primera jugada clara de gol llegó a los 25 minutos, con una acción que inició por el sector izquierdo y terminó en los pies de Serginho Dest, ubicado como extremo derecho.

El estadounidense recibió sólo en frente de Courtois pero su disparo se fue por encima del travesaño en lo que pudo haber sido el primer tanto del encuentro.

Cuando parecía que los culés estaban más cerca de abrir el marcador, el Real Madrid aprovechó un contraataque que acabó en una corrida de David Alaba entrando sin marca por la banda izquierda. El central apuntó y sacó un remate cruzado con el que superó a Ter Stegen. En una acción posterior, Gerard Piqué estuvo cerca de la igualdad con un tiro de cabeza desde un córner que pasó muy cerca del palo más lejano del arquero belga.

Los últimos 15 minutos transcurrieron de una manera frenética, con el elenco local queriendo el empate y el visitante tratando de estirar la ventaja antes del final de la primera mitad, sin embargo, el tablero no se movió y los blancos se fueron 1-0 al descanso.

El Barcelona inició el complemento con la intención de conseguir la igualdad prematura, para eso Ronald Koeman hizo ingresar a Philippe Coutinho en lugar de Mingueza con el objetivo de generar más peligro en la zona ofensiva. Una llegada del brasileño y otra de Ansu Fati pusieron en alerta al cuadro merengue en los primeros cinco minutos.

Con el correr del tiempo el conjunto visitante logró soportar los avances azulgranas y equiparar el partido que mantuvo la misma intensidad con la que se jugó la primera mitad. En el ida y vuelta, Vinicius y Benzema tuvieron sus oportunidades de cara al arco en las que encontraron bien parado a Ter Stegen.

A los 73′ Ronald Koeman le dio entrada a Sergio Agüero por Ansu Fati buscando renovar el aire en la ofensiva. Hasta ese momento, los culés llegaban a pisar el área de Courtois pero sus remates no generaban peligro.

Como en el primer tanto del conjunto visitante, cuando el Barcelona se acercaba a la igualdad, el Real Madrid volvió a golpear para sentenciar el encuentro. Tras una jugada de peligro en el área merengue, Marco Asensio tomó el balón y encabezó un contraataque. El español remató y, tras la tapada de Ter Stegen, Lucas Vásquez tomó el rebote y marcó el 2-0 a los 90 minutos.

Con el tiempo prácticamente cumplido, el goleador histórico del Manchester City tuvo su tan ansiado gol. El argentino recibió un pase de Dest adentro del área chica y empujó la pelota para superar al belga. Con este tanto debutó en la red con el Barcelona pero desafortunadamente no sirvió para que su equipo rescatara puntos en el Camp Nou.

