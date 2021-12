Bareiro: «Bajar la guardia y relajarnos en nuestras conductas siempre es preocupante»

Compartir

El director de la Unidad de Pronta Atención de la Contingencia (UPAC), el doctor Hugo Bareiro, recordó sobre los puntos fijos para la realización de hisopados.

Al respecto, declaró que “se pueden hacer en todos los centros de salud, hospitales y la UPAC”, recordando que no se tiene que pedir turno y que el estudio es totalmente gratuito.

Con respecto de esto último, informó: “De 6 a 22 horas hacemos todo lo que sea programado, es decir, contactos estrechos, control por viaje y seguimientos epidemiológicos” y aclaró que para las personas sintomáticas la atención es las 24 horas del día.

Respecto de los motivos por los cuales las personas concurren, indicó: «La mayoría lo hace por seguimiento epidemiológico por control, otros por viajes para tener una mayor seguridad, otros porque van a participar de alguna reunión social donde se aglomeran muchas personas y también tenemos algunos casos sintomáticos que concurren para descartar la afección”.

En este punto, resaltó la actitud de los ciudadanos que concurren a modo preventivo, manifestando que “es aplaudible que tengan esa consciencia social, que se preocupen y que de manera voluntaria vengan a hisoparse”.

En contexto, señaló que “la mayoría son formoseños, pero que también se acercan personas que vienen de afuera y que luego del viaje se quieren hacer un control”.

“Esta es una medida que nos ayuda a que podamos detectar tempranamente la enfermedad y de esta manera hacer una interrupción rápida de la diseminación del virus”, realzó Bareiro.

Salud pública

Por otra parte, subrayó que “en Formosa la salud es un derecho social que está presente en la Constitución Provincial y la participación del Estado es muy importante en el cuidado de la salud y de la vida”.

Y agregó: “Es una decisión política de nuestro Gobernador (Gildo Insfrán), de defender estas consignas y también de la disposición estratégica e inteligente que realiza el ministro de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez, de poner a disposición los recursos necesarios para que en todos los rincones de la provincia hayan lugares donde las personas se puedan hisopar y vacunarse”.

En esta línea, insistió en la importancia de la inoculación. “No olvidemos que esta es una medida que no debemos dejar de cumplir e invitamos a todas aquellas personas que todavía no se vacunaron o no completaron el esquema de inmunización a que lo hagan, porque es el escudo inmunológico que nos va a permitir sortear con éxito este brote que estamos teniendo actualmente en todo el país”.

Recomendaciones

En otro orden, sostuvo que “bajar la guardia y relajarnos en nuestras conductas siempre es preocupante, pero también es comprensible porque llevamos casi dos años con esta situación y nuestras costumbres de afecto son difíciles de cambiar porque es una cuestión cultural”.

No obstante, insistió: “Debemos seguir remarcando y aconsejando a las personas que usen el barbijo, que mantengan la distancia social, que no permanezcan en lugares cerrados sin tomar estas medidas. También, es de suma importancia mantener ventiladas las viviendas de manera permanente para ir renovando el aire que respiramos”.

En relación a la próxima fiesta de Año Nuevo, añadió: “Cuando visitemos a nuestros familiares mantengamos la distancia social, no compartamos vasos ni las bebidas de la botella. Cuidémonos, porque al hacerlo individualmente estamos cuidando a los demás y sobre todo a la comunidad”.

Y recalcó que “las vacunas nos dan un escudo, pero no debemos confiarnos, porque sabemos que la cobertura no es del 100%, lo que hace que exista la posibilidad de contagiarse”.

Ómicron

Por último, se refirió a la variante Ómicron, informando que según lo que se observa a nivel país “es mucho más contagiosa con respecto de la Delta y de la Manaos”.

“No tenemos la misma visión del Hemisferio Norte, en donde sí está provocando bastante fallecimientos, pero es porque no existe el porcentaje de vacunación que nosotros tenemos. Afortunadamente en nuestro país, dada la cantidad de personas que llevamos inmunizadas, cursan la enfermedad con cuadros leves y moderados”, sostuvo el doctor.

Para finalizar, remarcó: “El índice de ocupación de las camas de la Unidad de Terapia Intensiva sigue siendo bajo. Esto es un elemento alentador, pero no nos tiene que generar demasiada confianza y debemos seguir cuidándonos”.

