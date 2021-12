Charlotte Caniggia habló de su relación con Kevin Axel, su hermano menos mediático

Compartir

La separación de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis terminó enfrentándolos tanto a ellos como a sus hijos. Así, mientras el mayor y menos mediático de los tres, Kevin Axel, se manifestó a favor de su padre, el extrovertido Alexander decidió enfrentar duramente al ex jugador para defender a su madre. Charlotte, por su parte, optó por mantener una posición neutral, lo que la llevó a tener que medir sus declaraciones públicas para no verse obligada a cortar lazos ni con unos ni con otros.

Lo cierto es que, por estos días, la joven está participando de Masterchef Celebrity, por Telefe. Y, en la gala de este martes, Santiago del Moro aprovechó una visita por su la isla de trabajo para preguntarle por el integrante de la familia que ostenta el perfil más bajo. “Acá tuvimos a tu hermano Alex, pero vos tenés otro hermano que se llama Axel”, dijo el conductor mientras la participante preparaba un pollo al curry.

“Hablame de él, porque sé que es un artista re grosso…”, fue el pie que le dio Del Moro para que la mediática contara algunos secretos del misterioso joven. “Él pinta hiperrealismo. Es muy bueno. ¡Hay que traerlo!”, dijo con su habitual desparpajo Charlotte. ¿Si el muchacho tiene pensado venir a la Argentina? “No sé, él vive en España así que no creo que venga”, reconoció la mediática.

Entonces, el conductor recordó que Axel está en pareja con Nieves, quien es madre de dos pequeñas a las que el muchacho adoptó como propias. “Su novia tiene hijos, ¡así que ya soy tía! La tía Char…”, dijo la participante con una sonrisa plena. Y contó que su hermano sabe que ella está concursando en este reality cuyo formato se emite a nivel internacional. “¿Está orgulloso de vos?”, le preguntó entonces Santiago. “No sé, supongo que sí. ¡Ojalá!”, respondió la joven, quien no pudo superar la prueba del día y terminó llevándose el delantal gris para pasar al jueves de última chance.

Hace unos días y con motivo de su cumpleaños número 31 de Axel, su pareja compartió en sus historias de Instagram una foto de ambos con un sentido mensaje. “Muchas felicidades, mi amor. Cada día te queremos más, eres único”, escribió junto con varios emojis de corazones y de una torta de cumpleaños, hablando en plural para incluir a sus dos nenas en el saludo.

En su cuenta personal, el hijo mayor del ídolo futbolístico casi no sube fotos de él, ya que la misma está dedicada de lleno a mostrar sus trabajos como artista. Solo se conocen unas pocas imágenes suyas de una nota que dio a una revista hace mucho tiempo y alguna que otra de las que compartió su pareja, pero en la que él ni siquiera aparece etiquetado.

Axel vive en Europa con Nieves y las dos hijas de ella, muy lejos de los escándalos mediáticos que suele protagonizar su familia. “Soy una persona que disfruta de las cosas sencillas. Me gusta pasear por calles que nunca recorrí, pasar horas en las librerías, tomar un café, fumar un cigarrillo, la tranquilidad de Marbella, el atelier que tengo en mi casa en un cuarto común, donde pinto mucho de noche”, había dicho hace un tiempo diferenciándose de sus padres y sus hermanos.

