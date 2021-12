Los dos históricos que River quiere retener y la figura de un club grande que busca fichar Gallardo

Compartir

Pese a cerrar un muy buen año con la obtención de la Supercopa Argentina, la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones, en River Plate no se conforman y van por más. La nueva dirigencia y la secretaría técnica, con Enzo Francescoli a la cabeza y el aval de Marcelo Gallardo, buscan dar un salto de calidad en el mercado de pases.

Uno de los futbolistas por los que se llegó a un acuerdo de palabra es Tomás Pochettino, un viejo anhelo del Muñeco. El mediocampista surgido de las inferiores de Boca Juniors y con muy buenos pasos por Defensa y Justicia y Talleres de Córdoba actualmente milita en el Austin FC de la Major League Soccer de los Estados Unidos y recalaría en Núñez a préstamo con una opción de compra.

El conjunto texano, en su estreno en la MLS, culminó en la anteúltima colocación de la Conferencia Oeste con sólo 31 unidades, a 17 de ingresar a la zona de playoffs. Tiene contrato hasta 2024. El argentino disputó 31 partidos (26 de ellos como titular), en los que marcó dos goles (doblete al Houston Dynamo) y brindó una asistencia (ante Portland Timbers).

Sin embargo, los mandatarios del Millonario tienen otras buenas noticias preparadas para el director técnico. Según lo que pudo averiguar Infobae, desde River confían en que Jonatan Maidana y Javier Pinola, dos de los principales referentes del plantel (más aún tras las salidas de Leo Ponzio, Beto Bologna y Germán Lux), continuarán en la institución. “Van a renovar”, aseguró una importante fuente.

Incluso antes de que inicien las negociaciones, un dirigente de peso le confió a este medio una mirada estructural sobre estos dos futbolistas: “Aportan mucho y queremos que continúen”. Los mandatarios consideran que tienen otra cabeza y que son piezas valiosas y difíciles de reemplazar dentro del grupo.

Otro de los factores claves dentro de estas tratativas fue Marcelo Gallardo, quien habló con ambos deportistas para pedirles que continúen con la banda roja cruzada en el pecho. Maidana, de 36 años, regresó al club a inicios de año desde el Toluca de México y solamente llegó a disputar 7 partidos en la pasada Liga Profesional (sufrió un desgarro). Pinola, que en febrero cumplirá 39, solo llegó a participar de 3 compromisos en el torneo local producto de una fractura en el antebrazo.

Por otra parte, el Millonario comenzó a hacer averiguaciones en otras zonas del campo, como el lateral derecho. Entre los sondeos sobresale el que realizaron por Fabricio Bustos, una de las figuras de Independiente, quien en junio del próximo año quedaría con el pase en su poder. Sin embargo, la situación no es sencilla, ya que el Tractor también es seguido de cerca por equipos de Brasil y Europa, que cuentan con un mayor poderío económico.

El Muñeco también se encontraba expectante por lo situación con Héctor David Martínez, quien debía regresar a Defensa y Justicia (su pase pertenece en partes iguales al Millonario y al Halcón, pero los de Florencio Varela poseen los derechos federativos).

Sin embargo, los de Núñez tienen avanzadas las tratativas para prolongar la estadía del futbolista de la Selección de Paraguay con la adquisición de otro porcentaje de la ficha del defensor. El deportista desechó un interés del Palmeiras de Brasil, actual bicampeón de la Copa Libertadores.

En la pretemporada que se llevará adelante en Estados Unidos también habrá otros dos “refuerzos”. Ellos son los juveniles Ezequiel Centurión y Elías López, quienes regresan de sus préstamos y serán tenidos en cuenta.

El arquero de 24 años viene de disputar la B Nacional con la camiseta de Estudiantes de Buenos Aires. Aunque su equipo no logró ingresar al reducido, el oriundo de Cipolletti consiguió el rodaje que anhelaba: fue titular en los 32 partidos y recibió 28 goles. El lateral derecho de 21 años, por su parte, logró convertirse en una pieza importante en Godoy Cruz durante la pasada Liga Profesional al disputar 19 partidos, en los que marcó un gol (contra Aldosivi) y brindó 4 asistencias. Además jugó 7 compromisos en la Copa de La Liga.

