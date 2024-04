Internas del radicalismo: “La Justicia Federal electoral se declaró competente para entender en la causa y revisar el proceso”

El candidato a presidente de la UCR, Gerardo Piñeiro, explicó que “más de seis recursos interpusimos ante la Junta Electoral del Partido por medidas adoptadas con una clara y manifiesta intención de perjudicar y proscribir del proceso a nuestras listas, para que finalmente los candidatos del oficialismo que encabeza Miguel “Mono” Montoya sean proclamados sin tener que pasar por las elecciones convocadas para el 26 de Mayo”.

“A pesar de los artilugios de los apoderados y miembros de la Junta Electoral oficialista para “bajarnos” las listas y autoproclamarse, una vez más, autoridades electas -sin realizar elecciones internas- como lo vienen logrando en los últimos 18 años”.

“Está vez vamos a exigirles competir en internas, no existe la posibilidad de acuerdo de cúpulas no estamos pujando por cargos, estamos dando la lucha por dos modelos absolutamente distintos y no pensamos claudicar, tienen que desempolvar las urnas y que los afiliados decidan los destinos de nuestro Centenario partido, los hombres y mujeres pasan y nuestras bandera, principios e historia quedan”.

“Como dijo Don Raúl Ricardo Alfonsín: “Que vayan desempolvando las urnas, que se las vamos a llenar de votos”.(Dictadura Militar 1982)”.

“Hemos presentado en tiempo y forma, ante la Junta Electoral de la UCR, las listas de candidatos para todos los cargos, hemos acompañado las boletas para su oficialización, hemos cumplido con todos los requisitos legales, mientras que la Junta Electoral permanentemente trata de impugnarnos para dejar como lista única al oficialismo de la Lista Azul Gris Fucsia y proclamarlosluego -sin elecciones internas- nuevamente y como lo vienen haciendo los últimos 18 años proclamando las autoridades del Partido, sin elecciones, sin la participación de los afiliados”.

“Han intentado dejar Comités del interior sin autoridadesfuturas, por el sólo hecho de acompañarnos. Caso: El Espinillo, Laguna Naick Neck, Pirané y Tres Lagunas, donde por ser candidatos de consenso de ambos sectores, les exigieron desde la Junta y bajo amenaza de excluirlos de los comicios, que renuncien a nuestra lista y adhieran únicamente a la lista oficial”.

“Lo mismo hicieron con otras localidades del interior como:Los Chiriguanos, Colonia Aborigen Bartolomé de las Casas y Posta cambio Zalazar, donde fraguaron supuestas renuncias de nuestros candidatos -y nuevamente bajo extorsión- esta vez por parte de dirigentes y candidatos actuales de la lista oficialista y sus apoderados, con la complicidad activa, eficiente y expeditiva de la Junta Electoral para interpretar y adelantar criterios dejándonos sin representatividad en esas localidades”.

“Ante todos estos hechos, realizamos las denuncias pertinentes, se presentaron hasta el momento al menos seis (6) Recursos ante la Junta Electoral del Partido (no contestó ninguno) y dos (2) presentaciones ante el Juzgado Federal con Competencia Electoral, solicitando que se le requiera a la Junta del Partido remitir nuestros reclamos para que el Juez decida y también pidiendo se nos habilite competir y se designe un Veedor Judicial para que cesen los hostigamientos a nuestro sector, comiencen a exigir a la otra lista que cumpla también con los requisitos para participar, ya que, ni siquiera presentaron las boletas para oficializar (el plazo vencía el 22abr24) y la Junta en lugar de tenerlos por no presentados, lo que hizo fue sacar una Resolución,ilegal arbitraria y a la medida de sus necesidades, ampliándole los plazos para que igualmente la presenten, aún fuera del cronograma electoral (publicado el 06feb24)”

“Finalmente la Justicia Federal Electoral se declaró competente para entender en el proceso en el marco de garantizar el fiel cumplimiento de la ley que regula los procesos de los Partidos Políticos considerados por la Constitución Nacional como Instituciones de la democracia, y citó a la Junta Electoral de la UCR para que se presente en el proceso Judicial”, finalizó Gerardo Piñeiro, candidato a Presidente de la UCR Formosa.