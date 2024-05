Empleados de la Municipalidad de El Espinillo llevan adelante una medida de fuerza pacífica

Horacio Galeano, un empleado municipal de la localidad de El Espinillo dialogó con el Grupo de Medios TVO acerca de la situación que se vive en la mencionada localidad a raíz de la medida de fuerza que llevan adelante porque no le abonaron un bono de 50 mil pesos.

Galeano comenzó diciendo: “nosotros estamos llevando adelante esta medida de fuerza de manera pacífica porque estamos pidiendo una suma fija de 50 mil pesos el que nos otorgó el Concejo Deliberante y cuenta con la aprobación de todos los concejales de la Comuna y por un capricho del Intendente, solo les pagó a los empleados del HCD y a nosotros no”.

Explicó que este monto corresponde a un bono por 50 mil pesos. “El dinero tiene que salir del Ejecutivo Municipal porque este dinero ya venía incluido en el presupuesto de la Municipalidad”.

Consultado acerca de cuánto es el sueldo que perciben los trabajadores en la Comuna, explicó “mi sueldo de bolsillo es de 140 mil pesos y tengo 16 años de antigüedad. No nos alcanza para nada ese monto”.

Dijo también que el aumento otorgado por el gobierno provincial al parecer no llegará a los trabajadores puesto que, aseveró que el Intendente de la localidad no pagará este aumento.

“Nosotros seguiremos con esta medida de fuerza hasta que nos abonen lo que tienen que pagarnos. Es una protesta pacífica en nuestros lugares de trabajo, sin cumplir órdenes”, manifestó.

Contó además que cuando él Intendente (David René Báez) llegó a la Municipalidad, había empleados que no fueron despedidos, pero se dividió su sueldo en dos, para pagar a otras personas más, es decir que si cobraban 120 mil, pasó a cobrar $60 mil.

Por último explicó que no tienen ningún gremio que los acompañe, pero porque nunca hizo falta que alguien los defendiera. “Es la primera vez que estamos pasando esta situación”.