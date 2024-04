Con Simonet, el Montpellier le ganó al favorito Kiel y acaricia el Final 4 de la Champions

El crack argentino anotó tres goles en la victoria histórica del Montpe ante el fuerte equipo alemán, en Francia, para quedar bien posicionado de cara a la revancha.

Como para que la gente no festeje como lo hizo, cantando y aplaudiendo tras el final del partido en el Estadio FDI… El Montpellier, tercer equipo en la tabla de la liga francesa, una vez más demostró su estirpe copera y se anotó un triunfazo frente a uno de los conjuntos que la lógica indica son favoritos para ganar la EHF Champions, aunque ahora no todo es como parecía. El 39-30 ante el TWH Kiel impensado por la diferencia, deja a Montpe muy bien ubicado para sacar pasaje al Final4 de Colonia.

Los números acompañaban al fuerte equipo alemán. El Kiel llegó a Francia con una racha invicta de siete partidos en la Champions (cinco victorias y dos empates) y como ganador de su grupo, mientras que el Montpellier debió atravesar los playoffs con empate y triunfo ante el Zagreb croata. Sin embargo, aprovechando la enorme cantidad de errores del campeón 2020, y anotando desde todas las posiciones, los locales terminaron ganando y se ilusionan con repetir el trofeo que conquistaron en el 2018 con Diego Simonet también en cancha.

El Chino se anotó en el marcador, con tres goles en cinco disparos al arco; Lucas Pellas y Yanis Lenne fueron los goleadores, con siete cada uno. Este 39-30 fue la segunda mayor derrota fuera de casa del Kiel en los últimos 15 años, por debajo del 42-24 ante el PSG en París e incluso mayor que el 38-30 en Nantes, lo que subraya que al equipo alemán no se le da bien jugar en Francia. Después de ser eliminado en cuartos de final por el PSG en 2021 y 2023, otro equipo de ese país puede convertirse nuevamente en el obstáculo para el cuatro veces campeón.

Montpellier dominó desde el minuto 7 hasta el 60 y ni siquiera se vio sacudido por la temprana tarjeta roja ante Marko Panic a los 18. El arquero Remi Desbonnet fue la piedra angular de la clara victoria, deteniendo 16 tiros, mucho más que su colega de la selección francesa Samir Bellahcene, quien sólo detuvo dos de 19 y luego fue reemplazado por Tomas Mrkva.

Montpellier tuvo su período más fuerte en los primeros 15 minutos de la segunda mitad, cuando fácilmente se adelantó por 31-23. A excepción de los dos laterales izquierdos Nikola Bilyk (siete goles) y Eric Johansson (ocho), Kiel mostró un desempeño mediocre en ataque.

La única buena noticia para el Kiel es que en la temporada 2021/22 perdió 37-30 en Montpellier, pero ganaron el partido de vuelta en casa por 35-26; esta vez significaría ir a la tanda de penales para lograr el billete a Colonia.

Porque, naturalmente, con una victoria en el partido de vuelta, el jueves 2 de mayo en casa del equipo más ganador de Alemania, con 20 ligas locales y cuatro Champions, le alcanzará al Montpellier para clasificarse. Incluso pasa perdiendo por menos de 9 tantos. Si es por más, pasa el Klien.

Así está el resto de la Champions

Este miércoles, además, el Industria Kielce venció de local en Polonia al SC Magdeburg alemán por 27-26. Este jueves, el Telekom Veszprem húngaro recibe al Aalborg Handbold danés, mientras que el PSG será local del Barcelona.

Los ganadores de los cruces viajarán hasta Colonia, Alemania, donde tradicionalmente se juega el Final 4, este año el 8 y 9 de junio; primero las semi y luego la final.