Barrio Namqom: originarios cortan la RN 11 para reclamar por terrenos

Compartir

Linkedin Print

Ayer, antes del mediodía, un grupo de originarios del barrio Namqom procedió a corta la ruta nacional 11 para reclamar la entrega de terrenos a miembros de la comunidad.

«Volvimos a la ruta porque el reclamo es de vieja data y hasta el momento no tenemos respuestas», sostuvo ante el Grupo de Medios TVO uno de los manifestantes que estaba en el lugar.

Y agregó: «nos reunimos esta mañana -por ayer- en asamblea porque estamos cansados de tantas mentiras y decidimos salir a hacer el corte. El bloqueo será total por tiempo indeterminado hasta que tengamos una audiencia con el ministro Antonio Ferreira».

Al referirse al reclamo en cuestión señaló que se trata de los terrenos ubicados frente a la Estación de Servicio. «El Gobierno tiene conocimiento de todos los pedidos que hicimos, sabe perfectamente cuáles son los terrenos, pero sigue con sus mentiras y se tira la pelotita», lanzó.

Cuando se le preguntó si acudieron a hablar con algún funcionario u organismo público respondió que «tuvimos audiencia al respecto, estuvimos en el ICA, en la Defensoría del Pueblo, pasó un año ya de esto y hasta el momento no tenemos absolutamente ninguna respuesta».

«En total somos 46 familias las que reclamamos por los terrenos, necesitamos respuestas de manera urgente porque hay madres que no tienen dónde vivir con sus hijos», lanzó.

De la misma forma, otra manifestante sostuvo: «el Gobierno tiene pleno conocimiento de nuestro pedido, salimos a la ruta por necesidad».

«Hace un año venimos con este reclamo, hemos respetado los tiempos que nos han pedido, pero nos tienen sin respuestas. Nosotros somos seres humanos, no estamos en la oscuridad y necesitamos. Los funcionarios tienen que escuchar nuestro pedido», finalizó diciendo la misma.

Compartir

Linkedin Print