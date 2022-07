Batakis destacó «el apoyo de los tres pilares de la coalición» a las nuevas medidas económicas

Compartir

La ministra de Economía, Silvina Batakis, mantuvo un diálogo frontal con inversores y analistas de Wall Street, en el que aseguró que las medidas anunciadas en el plano fiscal cuentan con el «apoyo de los tres pilares de la coalición» de Gobierno.

Así lo reveló a Télam el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, tras la reunión que la ministra mantuvo con alrededor de 20 ejecutivos de fondos de inversión en la sede de la delegación diplomática en Washington.

En el tramo inicial del encuentro Arguello habló sobre la «importancia del equilibrio político logrado dentro de la coalición en torno a la designación de Batakis» al frente del Palacio de Hacienda, tras la renuncia de Martín Guzmán.

«Su designación y las medidas que ha tomado en estas tres semanas gozan del respaldo de los tres pilares de la coalición. Esto no es condición suficiente pero sí es condición necesaria para restablecer cierta normalidad a la economía del país», dijo el embajador.

Por su parte, Batakis inició un diálogo que «sorprendió por su honestidad brutal», según dijo a Télam uno de los asistentes, que valoró el sinceramiento durante la charla y la búsqueda de una recomposición con los inversores.

La reunión con inversores se extendió por espacio de más de dos horas, en las que la ministra realizó una exposición y luego respondió preguntas.

Argüello, como interlocutor oficial de la reunión, reveló que Batakis «valoró el restablecimiento del diálogo con inversores y manifestó su disposición a recomponer el vínculo roto de Argentina con el mercado».

Remarcó que la ministra expresó que «mantendrá una política de puertas abiertas con ellos, para tomar en cuenta sus perspectivas y sugerencias».

Asimismo, la funcionaria «describió con crudeza el escenario que recibió, particularmente por la aceleración del gasto público en el primer semestre del año, y explicó las medidas anunciadas el 11 de julio, que permitirán, de acuerdo a sus proyecciones, reducir en un punto porcentual del PBI el desbalance fiscal», entre otras cuestiones.

«Esta mayor disciplina fiscal se va a sentir, es necesario hacerla», dijo Batakis a los inversores.

La ministra también «valoró la muy buena coordinación con el Banco Central» y destacó el trabajo conjunto «con la autoridad monetaria para establecer un corredor de tasas reales positivas en los distintos instrumentos que fortalezca la demanda de pesos», subrayó Argüello.

Otro de los directivos de fondos de inversión que participó del encuentro dijo a Télam que Batakis «no le escapó a ninguna respuesta, y se mostró muy decidida a cumplir con bajar el déficit fiscal», algo que desvela a los bonistas que ya reestructuraron la deuda.

Los inversores se fueron con una buena impresión en general y con expectativas de que la funcionaria buscará recomponer las relación con ellos.

La ministra también habló de las metas con el Fondo Monetario Internacional y del sendero fiscal.

Algo que tranquilizó a los inversores fue que «ella dijo que si está acá es porque cuenta con el apoyo de los tres sectores de la coalición», agregó el inversor al dar detalles de la exposición de la ministra.

«Batakis no descartó que el Banco Central podría recomprar deuda, y además dijo que sabe que hay que bajar la brecha cambiaria, y que coordinará acciones con el Banco Central en este sentido», dijo a Télam otro de los participantes del encuentro.

«Habló de todo, hasta de la segmentación», agregó la misma fuente.

La agenda en Washington

Batakis ayer inició su segundo y último día en Washington con un desayuno de trabajo con representantes de más de una veintena de firmas de Wall Street, que viajaron especialmente desde Nueva York para escuchar a la titular del Palacio de Hacienda.

Se trata de analistas de Wall Street, administradores de fondos de inversión e inversores con intereses en el país, muchos de los cuales participaron en las reestructuraciones de deuda pasadas de la Argentina.

La agenda de la ministra incluye una disertación a puertas cerradas ante integrantes de la US Chamber of Commerce, donde participarán empresas con intereses en el país.

El desayuno comenzó a las 10 hora local (11 de Argentina) en la sede de la Embajada argentina en Washington, ubicada en la esquina de la diagonal New Hampshire y la calle 18, en el barrio de Dupont Circle.

Los directivos que participaron en el desayuno pertenecen a Bank of America, Santander Investment Securities, Goldman Sachs & Co, Barclays Capital, Citibank, Fintech, Gramercy, Bracebridge, AllianceBernstein, Stone Harbor, Citadel, Wellington, Goldentree, AdCap, Kirkoswald, Eurasia Group, VR Capital, Capital Strategies y Paloma Partners, entro otros, según la lista a la que tuvo acceso Télam.

