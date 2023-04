Berni descartó renunciar luego de la agresión y sembró dudas sobre el crimen del colectivero

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, descartó la posibilidad de presentar la renuncia luego de haber sido atacado a golpes por colectiveros que protestaban por el asesinato de un compañero de trabajo.

“¿Por qué tengo que renunciar? Lo que vamos a hacer es redoblar el esfuerzo y seguir trabajando”, aseguró en la puerta del Hospital Churruca, hacia donde fue trasladado este mediodía luego del escándalo que protagonizó en General Paz y ruta 3.

El funcionario planteó además dudas sobre el crimen del chofer Daniel Barrientos. “No es un hecho habitual, nadie asalta un colectivo así, cuando uno investiga estos casos no es el modus operandi habitual”, aseguró.

De acuerdo a la versión que maneja Berni, los delincuentes cruzaron dos vehículos para detener la marcha del interno de la línea 620 que manejaba Barrientos. Además utilizaron pistolas calibre 40, algo inusual.

Si bien en un principio se creía que el chofer falleció en medio de una balacera entre un policía que viajaba en el micro y los delincuentes, los investigadores analizan ahora otra hipótesis que indica que el conductor fue asesinado a sangre fría y luego se desató la balacera.

El integrante de la administración de Axel Kicillof aseguró que tiene “fractura de cráneo” y el pómulo hundido como consecuencia de los golpes que recibió este mediodía, no obstante no tiene previsto denunciar a sus agresores. El ministro espera los resultados de una tomografía que determinará si debe ser intervenido quirúrgicamente.

“Tengo fracturado el malar, pero mi responsabilidad es seguir trabajando. Recibí muchísimos golpes, Me quedé en el lugar, pero lamentablemente después se complicó todo porque la Policía hizo lo que tenía que hacer, que es sacarme del lugar”, analizó.

“Uno muere de pie, nunca de rodillas. Esto no nos asusta, es parte del oficilo”, dijo ante la consulta de los periodistas que lo esperaban en el Hospital administrado por la Policía Federal.

Berni fue víctima ayer al mediodía de una lluvia de trompadas, patadas y piedrazos al llegar a un piquete que realizaban compañeros de trabajo de Barrientos. Fue evacuado por la fuerza por personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene jurisdicción en la zona.

El gobierno nacional por ahora se mantiene en silencio. Según pudo reconstruir este medio, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, dialogó con Axel Kicillof para interiorizarse sobre la situación. En tanto, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, intentó hablar con su par bonaerense, pero aún no obtuvo respuesta.

