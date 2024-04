La multisectorial llevará adelante una radio abierta para contar el impacto que traerá la Ley de Bases

Hoy, en horas de la mañana en 25 de mayo y Rivadavia la multisectorial Formosa llevará adelante una conferencia de prensa y una radio abierta en la que informarán a los vecinos acerca de la Ley de Bases impulsado por el gobierno de Javier Milei que será tratado en la Cámara de Diputados de Formosa. La referente territorial de Libres del Sur, Beatriz Galeano dialogó con este matutino y pidió a los vecinos que se acerquen al lugar a participar de la charla, al mismo tiempo pidió a los diputados nacionales que “decidan de qué lado van a estar”.

Galeano, comenzó diciendo: “hoy, 29 de abril, la multisectorial Formosa, conformada por diversas organizaciones sociales, sindicales, APDH, el colectivo de mujeres estaremos reunidos en la peatonal de la ciudad de Formosa ubicada en 25 de Mayo y Rivadavia a las 9 horas para realizar una conferencia de prensa y al mismo tiempo una radio abierta en el marco del inicio del tratamiento del DNU, la Ley Bases en el Congreso de la Nación”.

“Precisamente, esa convocatoria que hacemos es para exponer nuestra postura y preocupación y obviamente el rechazo a que directamente se transforme la ley, este proyecto presentado por Milei, es un decreto que está en vigencia hasta el momento y vamos viendo como va cercenando nuestros derechos”, se explayó.

Comentó también, “justamente esta radio abierta la hacemos en virtud de interpelar a la población formoseña y generar un debate para ver cómo podemos ir avanzando en la comprensión de lo que significa este proyecto plasmado en ese decreto y ley bases, el que consideramos que es un proyecto claramente de vaciamiento del Estado argentino, de desregulación de la vida económica y que está teniendo un impacto muy grave en lo que hace en la vida cotidiana”.

“Estamos en el marco de la implementación del DNU, el que consideramos que es inconstitucional, pero lo siguen aplicando. El peligro es que se transforme en ley y allí lo que se hará es legitimar un proyecto de empobrecimiento de la población argentina”, aseveró.

“Este DNU ya tiene consecuencias nefastas entre los argentinos porque y hay miles de personas desocupadas y muchas otras que ya entraron en una situación grave de alimentación porque no tienen para garantizar dos comidas al día, muchos chicos que no pueden ir a la escuela porque no tenemos colectivos”, dijo la dirigente.

Por último señaló que hacen un llamamiento a los diputados nacionales para que decidan de qué lado se van a parar, si van a estar a favor o en contra del bienestar de su pueblo.