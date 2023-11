Bioquímicos analizan cobrar «un copago» a los beneficiarios de las prepagas y obras sociales

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, Arnaldo Palacios, presidente del Colegio de Bioquímicos de Formosa, se refirió al comunicado de la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina (Cubra) donde se informa el inicio de pago de “copagos” a aquellas obras sociales y prepagas que no tengan actualizados los valores de las prestaciones. Si bien hay provincias que ya implementaron el cobro, en el caso de Formosa se está analizando la situación.

Según indicó la Cámara que agrupa a 23 entidades bioquímicas del país la decisión surge por el fracaso de las negociaciones para aumentar el valor de las prestaciones.

“A través de una reunión que hicimos todas las entidades y atendiendo a la realidad de la gran mayoría se ha decidido esta medida obviamente a aplicar dependiendo de la realidad de cada provincia, pero en definitiva es la herramienta que se está analizando a seguir en el caso de no avanzar con aquellas prepagas con las cuales no podemos las mejoras arancelarias”, comenzó diciendo Palacios.

Seguidamente explicó que la inflación que atravesamos no es nueva, y “si bien la escalada inflacionaria se ha acentuado en los últimos años, desde hace tiempo venimos con subas bastantes considerables, es decir, nosotros ya venimos con estos retrasos en lo que son aumentos de costos y honorarios”.

“Hoy después de la devaluación e inflación que anualmente supera el 150%, el cual es un promedio, nosotros tenemos por ejemplo un 400% de aumento en los costos de agujas y jeringas, 180% en tubos, reactivos ya vamos por más del 170%, es decir, cada sector tiene su índice inflacionario diferente al IPC que se saca de otra manera”, afirmó.

En este marco, Palacios indicó que la situación no es nada nueva y que “la diferencia se ha hecho muy notable en este último tiempo, entonces lo que hacemos es rever los convenios, volviendo a ver la posibilidad de ajustar por supuesto entendiendo también el contexto económico porque obviamente esto sucede dentro de una realidad donde estamos todos afectados”.

“Lo que nosotros queremos es honorarios que nos permitan mantener un servicio, con muchas obras sociales y prepagas estamos hablando de valores que simplemente nos permitan sostener el servicio, ni siquiera invertir; de ahí surge esta posibilidad, hay provincias que ya lo están implementando, también hay una realidad que no podemos dejar pasar de largo y tiene que ver que los laboratorios están financiando las prestaciones y eso es algo insostenible en el tiempo”, señaló.

Finalmente, en cuanto al caso particular de Formosa, el mismo aseveró que “todavía no se implementa el cobro” pero “estamos analizando hacerlo, eso dependerá de la obra social y la prepagar. Por fortuna hasta el momento venimos con una buena mesa de diálogo, hay buena predisposición, venimos ajustando, reviendo mensualmente dentro de las posibilidades de ellas y nosotros también, pero ese cobro es una herramienta que a través de la entidad madre que es la CUBRA se ha analizado”.