Buryaile: “El sector privado pide poder trabajar, no pide subsidios”.

“La Ciudad de Formosa presenta al día de la fecha la cuarentena más estricta e incomprensible de toda la República Argentina y seguramente de muchos países que hoy enfrentan la pandemia” dijo el diputado nacional, Ricardo Buryaile.

El ex Ministro de Agroindustria de la Nación sostuvo que “no se discute la pandemia, se discute el remedio que se utiliza para enfrentarse a ella” y añadió que “pareciera que se tomó el atajo de prohibir actividades en lugar de promover el cuidado”.

Buryaile afirmó que “las medidas propuestas por la Mesa del COVID no resultan consistentes ni sustentables con la realidad social, sanitaria ni económica de la población de la capital y de ciudades como Clorinda”.

“Estás localidades estuvieron con casi 5 meses de aislamiento del territorio provincial y por ende, del país entero”.

En ese contexto, comentó que las medidas “no son consistentes desde lo sanitario, porque en los centros de aislamientos montados en el territorio conviven personas portadoras del virus asintomáticas con personas que se presume portan la enfermedad, generando la posibilidad de un contagio masivo dentro de los respectivos centros”, cuestionó.

Asimismo, dijo que “los centros carecen de la infraestructura básica requerida para albergar a la cantidad de personas alojadas , baños, aire acondicionado, intimidad y cualquier necesidad básica que pueda necesitar un paciente para estar por un plazo mínimo de 14 o más días en él”.

Para el Diputado, “la cuarentena instaurada no es consistente con la economía de la sociedad en su conjunto, ni para quienes se ganan la vida con las ‘changas’ diarias para llevar la comida a su casa ni para quienes desarrollan una actividad privada comercial, productiva o de servicios”, insistió. Haciendo una descripción de la realidad económica y social, recordó que “hoy no están ni siquiera el IFE que abarcaba a los primeros , ni el ATP que ayudaba a los empresarios a pagar los sueldos de sus trabajadores ante las restricciones impuestas, hoy están en el mayor desamparo que pueda imaginarse”, dijo con preocupación.

“¿Cómo creen que podrá atender sus obligaciones comerciales y bancarias el dueño de un bar, restaurant, hotel, gimnasio, clubes o cualquier emprendedor si le está vedado generar los recursos para ello? ¿Cómo podrá enfrentar los impuestos nacionales y provinciales si tiene el negocio cerrado? ¿Cómo pagarán los sueldos a sus trabajadores y los alquileres?”, se preguntó. Para Buryaile, “los ciudadanos actualmente están ante muchas preguntas y ninguna respuesta para la situación de desesperanza que vive el sector privado en las localidades afectadas en Formosa”.

“No ha habido ninguna medida del Gobierno provincial relativa a los servicios públicos ni a las cuestiones impositivas, absolutamente ninguna”, cuestionó. Además agregó que “el 55% de los locales comerciales no pueden pagar sus alquileres y más del 25% ya cerró definitivamente sus puertas, generando pérdida de puestos de trabajo y quiebras que pymes que será muy difícil de recuperar”, remató.

Ante el difícil contexto actual, Buryaile advirtió que “quede claro, se necesita poder trabajar en las condiciones y con los protocolos correspondientes. ¿Es razonable con 57 casos tener cerrada una ciudad de 350 mil habitantes?”, preguntó con ironía. “Definitivamente es una medida extrema que se pagará también en lo social, generando más pobreza y exclusiones en una sociedad golpeada por sus bajos ingresos y sus pocas oportunidades laborales” reiteró con preocupación.

Finalmente, manifestó que “cabría preguntarse si la estrategia provincial es esperar la salvadora vacuna tantas veces prometida y hasta ahora incumplida por el Gobierno nacional”. El Diputado en un tono irónico remató que “los ‘épicos’ vuelos a Moscú cual San Martín cruzando los Andes pesarían sólo relato para nuestra sociedad y soluciones a largo plazo que no puede esperarse”.

