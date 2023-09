Cabrera advirtió que «Milei está preparando la destrucción del país»

Durante el acto de inauguración de la EPEP N°64 y el JIN N°18 en la localidad de Ibarreta, el presidente provisional de la Legislatura, Armando Felipe Cabrera, se refirió a la situación política del país de cara a las elecciones generales del 22 de octubre.

En principio, resaltó las diferentes obras educativas habilitadas en la jornada, expresando que “nosotros señalamos en el Modelo Formoseño, que la educación es el nuevo rostro de la justicia social y hemos enaltecido el Estado presente”.

De esa manera, manifestó que “esa es la pelea que estamos atravesando en el país, la lucha contra la derecha por el Estado presente y eso tenemos que hacerle entender a los ciudadanos, todo lo que está en juego en la Argentina”, haciendo referencia a la candidatura a presidente de Javier Milei.

Asimismo, dijo que “Mauricio Macri vino a hacer la primera parte del trabajo y nos dejó atados de pie y manos en la cuestión financiera con el Fondo Monetario Internacional”, agregando que “sin embargo, no pudo avanzar con la destrucción de las otras instituciones”.

“Ahora viene la derecha en una presentación más modelada”, consideró Cabrera, manifestando que “lo que plantea Milei es una locura y la ciudadanía argentina tiene que tomar conciencia, porque él va por la destrucción de todo el sistema político”.

En esa línea, reprochó los dichos del candidato a presidente sobre el Papa Francisco, al considerarlo como “un ser maligno”, y expresó que “ataca, incluso, nuestra formación cristiana y eso es gravísimo”.

Cabrera se refirió, también, al blindaje mediático que favorece a Milei, declarando que “tiene garantizada la impunidad comunicacional porque el Grupo Clarín lo va a defender, es la coraza que tiene la derecha liberal feroz que viene por la decadencia de nuestros valores”.

De ese modo, sostuvo que “la única arma que tenemos nosotros, es el voto racional, porque el voto emocional es el que se dio el 13 de agosto”, y consideró un posible “voto castigo” por la situación económica que atraviesa el país.

En ese orden, analizó que “nosotros tenemos que apelar al trabajo de la militancia”, haciendo referencia a bajar al territorio y dialogar con la gente, para hacer notar que el voto es la herramienta para sacarlo del escenario político a Milei, advirtiendo que “si no lo corremos con las urnas, él nos va a matar”.

El legislador justicialista, no pudo evitar recordar los años de dictadura que resistió Argentina, expresando que “nosotros sufrimos la desaparición de la clase política y tuvimos que luchar para que vuelva la democracia”; y afirmando que hubo más de 30 mil desaparecidos durante el régimen militar, remarcó que “nosotros tuvimos la suerte de sobrevivir”.

