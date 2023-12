Cáceres brindó precisiones sobre el nuevo programa Precios Diferenciados

El convenio entre la nueva Secretaría de Comercio y los supermercados contempla descuentos del 20 por ciento en algunos productos básicos, durante dos meses. Algunos de los bienes incluidos son harina, fideos, aceite, leche, pan, azúcar, huevos, galletitas, yerba y artículos de limpieza y cuidado personal. El propietario de la cadena de supermercados Cáceres, Ricardo Cáceres, en contacto con el Grupo de Medios TVO habló al respecto. Aseveró que este Programa incluirá no solo a las grandes superficies y que se prevé que el mismo quede por un tiempo.

Cáceres, inició diciendo: “estamos en la presentación de Precios Diferenciados. Esta es una propuesta fue presentada por nosotros los supermercadistas, hasta el momento hemos tenido muy poco eco, pero creo que los formadores de precios nos acompañará también”.

“No solo nosotros, sino que también la Subsecretaría de Comercio de Nación nos ha propuesto para ver qué es lo que podemos hacer y ha salido esto”, añadió.

“Los Precios Justos y Cuidados, estaban destinados a las grandes superficies solamente y nosotros no podíamos competir porque no teníamos la cantidad de productos que tenían las grandes empresas, pero esto es diferente porque lo llevamos adelante desde la Secretaría de Comercio”, aclaró.

Explicó que la iniciativa estará en vigencia por dos meses y que se espera continuará porque “las industrias también tienen compromisos de pago y tendrán que comenzar a producir, es lo que estamos pensando qué sucederá”.

“Hay algunas empresas que están esperando para ver que sucederá los primeros días del mes de enero donde tendremos que remar todos con el poco dinero que hay en el mercado y así vender, porque sabemos que no será fácil”.

“El precio de la carne bajó porque no hay consumo, la gente no tiene dinero para comprar tanta cantidad de carne como lo hacía antes”, acotó.

Navidad

En relación a cómo se presentaron las ventas para la Navidad, señaló “en la nochebuena, la gente consumió más pastas que está más accesible que la carne. La gente se rebusca con lo que se puede para poder comer rico y barato”.