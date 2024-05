«Es mentira que no hay plata para subsidios, para el interior no hay»

Este fin de semana, visitó el piso de Expres en Radio, el diputado nacional de la UCR Fernando Carbajal quien cuestionó la decisión del gobierno de Javier Milei de recortar los subsidios y lanzó que “es mentira que no hay plata, para el interior no hay, pero para el AMBA sí”. También explicó la postura política de haberse abstenido a votar la Ley Bases.

“No es cierto que no hay plata para los subsidios, no hay plata para el interior porque se dio algo al AMBA, pero necesariamente tendría que haberse dado para el interior del país, este es un dato que no es menor porque no es cierto lo que dice el Presidente de que no hay plata para los subsidios”, comenzó.

Consultado porqué considera que si hay fondos para la parte más rica del país respondió porque “es un gobierno de porteños, lamentablemente es así”.

“El problema es que seguimos siendo un país macro cefálico donde las decisiones se toman en Buenos Aires, y se toman pensando en la inmediatez política de allí, entonces ese conglomerado que implica entre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano que es la provincia de Buenos Aires que son el 40 o 50% de la población tiene el peso político que permite que a esa zona se beneficie y al resto del país no, esto es extremadamente grave, y es la discusión que nos debemos”, continuó diciendo Carbajal.

Seguidamente, recordó que días atrás presentaron un proyecto, que en el caso de Formosa “casi no aplica”, pero “marca un rumbo que es empezar a subsidiar en forma directa a las personas. No queremos que el subsidio vaya a las empresas sino a la persona, y así debería pasar con todo el sistema”.

“El Gobierno nacional declara una cosa, pero luego hace otra, porque lo que hace es seguir subsidiando al AMBA que es el que mejor nivel de ingresos tiene y a nosotros nada”, cuestionó.

Ley Bases

Otro punto del cual se habló en la entrevista fue la abstención por parte del radical para votar la Ley Bases, por cual el mismo explicó: “la Ley Bases no es una ley, sino que es un paquete de leyes donde había cosas buenas, malas y regulares, el error del Gobierno fue haber planteado todo esto junto que obliga al tratamiento en conjunto de todas esas cuestiones”.

“Esta fue una decisión errónea, supongo que habrán pensado que Diputados iba a ser una escribanía que le iba a aprobar todo el paquete cerrado, o quizás tenían una visión mesiánica de pensar que tienen toda la razón y la solución a todos los problemas, siendo que había multiplicidad de errores, también de aciertos, pero había cosas que debían ser discutidas”, insistió, agregando que como era tan “extenso” y “nuestro espacio político tenía cosas para acompañar y cosas que no; además estábamos en contra de esta metodología; este fue el motivo por el cual nosotros nos abstuvimos”.

“Hubiésemos querido que el Gobierno mande todos estos proyectos por separado y que cada uno hubiese sido tratado en la Comisión respectiva y luego en el recinto”, insistió

“Nuestro posicionamiento político tiene que ver con que estamos dispuestos a ponerle frenos al gobierno nacional, y exigirle que haga las cosas bien”, sentenció finalmente Carbajal.