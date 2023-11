Camila Homs y José Sosa muy cerca del compromiso: todos los detalles

Camila Homs disfruta de un gran presente a nivel profesional desarrollando su carrera como modelo e influencer además de ser participante del Bailando 2023, el certamen que actualmente conduce Marcelo Tinelli por la pantalla de América. Además, luego de su separación con Rodrigo De Paul, volvió a enamorarse y se muestra feliz al lado de José Sosa a quien se lo conoce como El Principito en el ambiente del fútbol y actualmente juega en Estudiantes de La Plata.

En ese sentido, este fin de semana la pareja participó de la fiesta de casamiento de Juan Sebastián la Brujita Verón, presidente y símbolo de la institución platense. A través de sus redes sociales, tanto la mediática como el propio futbolista compartieron con sus cientos de seguidores algunas imágenes de la boda en la que se divirtieron y pasaron un momento inolvidable rodeados de sus seres queridos.

Aunque, además de la clásica postal festiva, lo cierto es que hubo un detalle que no pasó desapercibido ni para sus fanáticos, ni para los ojos de Teleshow el cual sería revelador y marcaría un antes y después en la pareja. “Noche mágica con ella. Diosa y única. Que mujer sos por Dios”, escribió Sosa en la descripción del posteo que subió junto a su novia aunque los internautas fueron más allá y se dieron cuenta que Camila tenía un anillo muy llamativo y muchos creyeron que se trataba de un cintillo de compromiso.

Cabe destacar que Camila no confirmó si efectivamente se trataba de un anillo con el que se hubiera efectivizado el pedido de boda, pero luego hubo otro detalle que es mucho más claro y donde ya se habla directamente de casamiento. A esta publicación Homs le comentó muy enamorada: “Amor de mi vida” y quien también escribió en el posteo fue Juli Sosa, la hermana de José. “Hermanito seguís vos“, agregó dando a entender que pronto se vendría el compromiso con la modelo. Incluso otro detalle que no es menor es que el futbolista le puso me gusta a su comentario.

En las imágenes ambos lucieron muy elegantes y sofisticados. Por un lado, Camila optó por un vestido negro con recortes laterales de Pupe Tete, por el otro, José lució un traje total black. En las postales románticas, la pareja se mostró muy feliz. “Estoy enamorada de mi fotógrafo”, declaró la influencer en una de las historias de Instagram. Constantemente, Homs suele postear en sus redes sociales mensajes románticos hacia su pareja para expresarle todo su amor y cariño.

Hace unas semanas, Camila se refirió a su relación actual con el futbolista al aire de Desayuno Americano programa que conduce Pamela David por América y allí aseguró que es muy “pronto” hablar de la posibilidad de agrandar la familia ya que sus hijos son chicos y demandan mucha de su atención, pero de todas maneras aseguró: “Estoy muy enamorada y quiero todo con él”.

Además respondió su nombre cuando le preguntaron quién había sido el amor de su vida. “Estoy re enamorada de él (por José), la verdad que sí”, sostuvo y se mostró feliz por su presente. Incluso, hace unos días en una de las devoluciones que le hace el jurado en la pista del Bailando, le dijeron que la ven más relajada. “Estoy más suelta pero también viene del amor esto, es que cuando uno está bien internamente y tu corazón está bien, todo está bien”, dijo poniéndose una mano en el pecho. “Estás re enamorada”, le dijo el cronista, y ella aseguró que sí. “Sí, mal. El amor llegó en un momento en el que no me lo esperaba y me hace recontra bien, cuando decís: ‘No, ya está, basta’. Te das por vencida y ahí llegó”, reveló muy feliz sobre su relación con Sosa.