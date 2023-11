Camión con cuatro toneladas de droga: el rodado ingresó vacío al país y fue cargado en Formosa

El viernes pasado, personal de Gendarmería Nacional llevó adelante el decomiso de más de cuatro toneladas de droga con un avalúo cercano de 10 millones de dólares; en este sentido, el Grupo de Medios TVO dialogó con el Fiscal Federal 2 de Formosa, Luis Benítez quien además de brindar mayores detalles del procedimiento confirmó que el rodado ingresó vacío al territorio argentino y fue cargado en el camino de Clorinda a Formosa.

Cabe decir que el funcionario judicial también explicó que los papeles con los que contaba el rodado eran falsos y lógicamente los destinos son “inexistentes” porque “si la carga pasa, en las documentaciones falsas nadie va a poner su domicilio para recibirla”.

Primero, al hablar del procedimiento, Benítez dejó en claro que fue realizado por Gendarmería Nacional en Mansilla como consecuencia de un control de rutina donde los perros reaccionaron ante la existencia de estupefaciente.

Detalló además que el rodado que transportaba la droga había ingresado a la provincia el día anterior por el Paso Fronterizo San Ignacio de Loyola en Clorinda y “se presume que la droga se cargó con posterioridad porque allí pasó por el escáner y no tenía carga, de hecho, en las documentaciones figura que iba en lastre hacia Buenos Aires, aparentemente se cargó en el camino entre Clorinda y Formosa”.

Si bien, Benítez señaló que no puede mayores detalles del caso porque todo continúa en investigación dejó en claro que trabajan para localizar el lugar de carga, personas involucradas, etc. “Tenemos muchas tareas por realizar, pero en principio se secuestró esta cantidad más que importante”, aseveró.

“Es una organización importante para manejar este volumen de carga y el valor económico también (el avalúo es de más de 10 millones de dólares), da la pauta que estamos en la lucha cotidiana contra el narcotráfico de organizaciones importantes que lamentablemente tiene sus nexos acá en la provincia”, dijo.

Consultado si los “ladrillos” tenían algún tipo de marca respondió que, si y que “tiene su identificación, pero no es conveniente su reproducción”.

“En lo que va del año es el cargamento más importante; lamentablemente los nexos acá en la provincia están aumentando, incluso se arriesgan con cantidad de esta naturaleza, la producción es muy importante y de alguna manera tenían que hacerla pasar, esperemos que sea toda la carga y no solo una parte”, cerró diciendo el Fiscal.

El procedimiento de GN

En la mañana del viernes, personal de la Sección Puerto Velaz, dependiente del Escuadrón 15 Bajo Paraguay, realizó el control sobre un transporte de carga internacional (Paraguay), detectando anomalía en la seguridad (Soporte MIC/DTA) por lo que se procedió a tomar contacto con los magistrados en turno quienes al interiorizarse de los pormenores, autorizó el traslado del camión al asiento del Escuadrón 15 Bajo Paraguay, para llevar a cabo la apertura del precinto por parte de AFIP-DGA-Formosa, con el fin de verificar la carga.

En consecuencia, se halló en el interior del semirremolque un total de 139 bultos envueltos en nylon, seguidamente se realizaron las tareas de pesaje de precisión obteniendo como resultado un peso total de 4300 kg, al realizar las pruebas de orientación de campo dio como resultado a cannabis sativa (marihuana).

El avalúo de la sustancia vegetal es de $ 3.956.421.250; mientras que del camión y semirremolque es d $120.000.000. Intervinieron en el hecho el Juzgado Federal Nº 2 y la Fiscalía Federal Nº 2, que instruyeron la detención de dos involucrados, secuestro de la droga, del camión y el semirremolque.