Capitanich propone una «moneda digital única» para terminar con la evasión fiscal

En el marco del complicado escenario financiero de las últimas semanas, con tensión en el dólar y en el mercado de deuda pública, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, lanzó una llamativa propuesta económica: la emisión de una moneda digital única de curso legal, de uso obligatorio para quienes quieran hacer operaciones con moneda extranjera, como parte integrante de “una política de shock”.

Para Capitanich, “hay que lograr un plan que reduzca los tres problemas estructurales de la Argentina: la restricción energética, la restricción externa y la restricción logística”. Consideró que “los tres problemas se retroalimentan” y han generado en el país “una inestabilidad macroeconómica de origen crónico”, según explicó en El método Rebord, un ciclo de entrevistas por YouTube.

“Hay que tener una política de shock, la posibilidad de tener un modelo que implique aplicar la moneda digital como moneda de curso legal única. Tenemos que reconocer la existencia fáctica de un régimen bimonetario”, explicó el gobernador chaqueño.

A la hora de dar mayores precisiones sobre su plan, expresó: “La idea central es: vos tenés dólares, yens o lo que fuera. Se calcula que hay entre 130.000 y 250.000 millones de dólares debajo del colchón o fuera del circuito formal. Si querés hacer transacciones en dólares, si los tenés, lo podés hacer, pero antes hay que poner en una cuenta fiduciaria del Banco Central un 100% de encaje”.

“Esa trazabilidad de la moneda de curso digital permitirá eliminar la moneda de papel”, agregó.

“Este es el tema clave en la Argentina. Con la moneda digital, anclás las variables, lográs reducir la evasión y modificás los coeficientes de variación monetaria”, señaló Capitanich

“Si todas las transacciones se hacen de forma digital con esa moneda depositada en el Banco Central, eso no tiene impacto en el multiplicador bancario y no afecta el desenvolvimiento macroeconómico. Así, lográs que la evasión se reduzca drásticamente”, explicó Capitanich, quien vaticinó que su propuesta logrará “una mejora sustancial en la eficiencia del gasto público, solidez desde el punto de vista fiscal y resolver realmente los problemas de inestabilidad macroeconómica”.

Consultado acerca de por qué quienes no registran sus operaciones comenzarían a hacerlo con la moneda digital, se limitó a decir que “va a ser obligatorio”.

“El 93% de las transacciones que hacen los argentinos son digitales. Es información del Banco Central. Desde el IFE y hasta todos los pagos de la Anses se hace de forma digital. Eso ya no es un problema”, explicó Capitanich. El dato mencionado por el gobernador del Chaco refiere a que según el BCRA el 93% de los adultos posee una cuenta bancaria, aún cuando su utilización sea escasa.

Capitanich explicó que en su provincia, el plan de la “moneda digital” ya está en marcha: “En Chaco vamos a hacer una experiencia de moneda digital. Ya funcionan cada vez hay más billeteras electrónicas en funcionamiento. Las transacciones digitales con trazabilidad van a ser la clave para el control. Ya no va a hacer falta un impuesto a las transacciones financieras porque todas van a estar registradas”.

Para el gobernador de Chaco, “el gran problema del mundo es la inequidad”. Para resolverlo, argumentó, la moneda digital atada a los avances tecnológicos puede ser la herramienta a la que deben acudir los gobiernos.

“Hay crack de evasión y elusión fiscal , hay paraísos fiscales y una concentración pavorosa en la producción de bienes y servicios. ¿Cómo se corrige eso? Con información, para poder tomar decisiones. Por eso el Estado tiene que usar inteligencia artificial, big data y algoritmos, como hacen las grandes corporaciones para potenciar sus mensajes y satisfacer sus intereses minoritarios. ¿Por que el estado no puede usar lo mismo para lograr equidad?”.

