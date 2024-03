Carbajal: «La vocación de Milei es estar fuera del sistema democrático»

En el piso de Expres en Radio, el diputado nacional de la UCR por Formosa, Fernando Carbajal analizó la situación política, social y económica a nivel nacional y cuestionó los constantes ataques que gobernadores y legisladores reciben por el parte del presidente de la Nación. «Estoy convencido que la vocación de Milei es estar fuera del sistema democrático», señaló.

Primero dijo que el Congreso de la Nación está con «mucho desorden» causado en primera instancia por la gran «dispersión política» que existe allí y por otro lado el «reacomodo político» que viene sucediendo desde las PASO. «Va a ser proceso extremadamente difícil por el cambio político, social y cultural que se dio y que está sucediendo. Este país está sufriendo las consecuencias de este cambio de paradigma y con la incertidumbre de que no sabemos hacia dónde vamos todavía porque no hay un norte claro», comenzó diciendo y agregó que «tenemos un presidente que anda a los tumbos, que comenzó sus primeros meses peleándose con la totalidad de los actores políticos como si siguiera en campaña».

Seguidamente, el legislador radical opinó que Milei ataca el sistema democrático y así mismo cuando «destrata» a los gobernadores y legisladores porque «la fuente de todo nuestro trabajo es la representación de los mandatos; el Presidente no siente la obligación de respetar, y con eso lo que hace es ponerse por fuera del sistema democrático. Estoy convencido que la vocación de Milei es estar fuera del sistema democrático».

Consultado por lo que dicen quienes están con el presidente respondió que «siempre justifican» diciendo «él es así». «Los caminos de degradación institucional no suceden de un día para el otro. En Buenos Aires trato de explicar esto con Gildo Insfrán, que no siempre fue lo que es hoy, fue un proceso paulatino de decadencia», aseveró.

A continuación, expuso que «lo que sucede en Formosa en el orden nacional no ha sucedido, pero el Presidente manifiesta querer hacerlo y eso es lo grave. Quiere hacerlo y no lo está pudiendo hacer porque por suerte hay una oposición razonable y responsable que le estamos poniendo limites, pero no lo estamos empujando por fuera del sistema».

Aumento de sueldo

a legisladores

Por otro lado, al referirse a la decisión de Martín Menem y Victoria Villarruel de aumentar en un 30% las dietas de los legisladores nacionales, indicó que «el aumento lo dieron en cumplimiento de la ley».

«Estoy dispuesto a dar la discusión, entiendo que a la gente le molesta esto, pero también tenemos que entender que estamos con un 40% de inflación en dos meses, el escándalo no es que aumenten los sueldos, el escándalo es la inflación», aseveró Carbajal.

«El gran trabajo que está haciendo Javier Milei es la licuadora que es licuar los ingresos de todos los trabajadores», asintió el mismo.

Pacto de Mayo

Otro tema del cual se habló con el radical fue sobre la coparticipación a las provincias, uno de los puntos del Pacto de Mayo que convocó Milei. “La coparticipación es una de las herramientas fundamentales del federalismo, no hay federalismo si no hay un régimen de coparticipación, por supuesto que hay que reformar, y en el caso de Formosa hay que defender”, comentó, añadiendo que “somos una provincia que ha sido beneficiada muy marcadamente en cuanto al porcentaje que tiene”.

Por otro lado, repudió los dichos de que la coparticipación es un «cáncer» y dijo que «el problema de este gobierno, y el anterior también, fue la mirada extremadamente centralista, no conoce el país, no tienen idea de la realidad de Formosa».

«Este país tiene una base profundamente federal que yo estoy dispuesto a defender, porque creo que el federalismo es una herramienta de desarrollo, pero también hay que empezar a tener un gobierno federal que sea fuerte en lo que le corresponde por ejemplo en el control de los fondos públicos, no puede ser que el esfuerzo del pueblo argentino no se haya volcado en el desarrollo productivo de Formosa», sentenció por último Carabajal.