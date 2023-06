Carbajal: «Esto fue una catástrofe electoral para el radicalismo»

El diputado nacional y candidato a gobernador de Formosa, Fernando Carbajal en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de los resultados en las elecciones e indicó que el oficialismo obtuvo un contundente triunfo, opinó que no esperaba que la brecha sea tan grande, al mismo tiempo cargó contra los miembros del espacio y aseveró que: «esto fue una catástrofe electoral para el radicalismo que responde a la pésima estrategia del presidente del Comité provincial».

Carbajal comenzó diciendo: «fue un triunfo del oficialismo muy contundente que no era el que esperábamos, si bien siempre supimos que teníamos una batalla sumamente difícil no hay dudas de que teníamos una expectativa de cuanto menos mantener el resultado de las elecciones pasadas en la capital. Yo era bastante pesimista en cuanto al interior provincial porque lo cierto es que no habíamos trabajado bien allí y eso se vio en las urnas, teníamos otras expectativas».

«Creo que hay una suma de factores que sintetizaría en tres aspectos, por un lado, fue la convalidación de la Corte a la reelección de Gildo Insfrán a través del mañoso silencio que tuvo de no pronunciarse frente a lo que nosotros le pedimos y esto fue percibido por la sociedad de que el Gobierno tiene una inmensa cuota de poder y eso hizo que el miedo que existe en ella cristalizara y no se animaran al cambio», añadió.

Y continuó «la cancha inclinada en relación al sistema electoral vergonzoso que tenemos con la ley de lemas y fondos ilimitados para gastar, y en tercer lugar una autocritica de que a la oposición nos faltó la vocación de sintetizar el cambio tanto porque creo que Gildo (Insfrán) logró el famoso divide y triunfaras con la estrategia de hacer aparecer un tercer candidato que claramente hizo una buena elección al menos en la capital. Además, hay que decir que también hay un daño autoinfligido porque el presidente de la UCR firmó una alianza con Gabriela Neme y las dos semanas siguientes se dedicó a atacar a sus aliados en lugar de criticar al Gobierno, entonces claramente es muy difícil que un frente opositor pueda sostener un éxito electoral si el presidente de uno de los partidos en lugar de ataca a sus aliados».



Me dejaron solo

Consultado acerca de si lo han dejado solo, el ex juez indicó «me han dejado totalmente solo y por dos días, primero porque no han acompañado el trabajo activo y militante los referentes, si la militancia de base estuvo trabajando, pero esta claro que los militantes de primera línea estaban pensando en las PASO y en sus propias reelecciones más que en acompañar a la formula».

«Durante la campaña electoral, he mandado a hacer unas remeras y cuando iba a alguna localidad del interior me encontraba con las remeras de (Luis) Naidenoff postulándose para senador, cuando lo lógico hubiese sido que si es que mandaban a hacer remeras las mandaran a hacer para los cargos que estábamos disputando en la elección provincial», contó el Legislador nacional.

«La semana pasada me hicieron la misma pregunta y no la quise responder porque me parecía que no era el momento dar la discusión interna, pero claramente no hubo compromiso y esto tiene que ser una resignación frente a la realidad que no compartimos», indicó Carbajal.

Contó también que «desde el 2 de diciembre del año pasado cuando realicé el lanzamiento de mi campaña a gobernador, lo hice desde la convicción que se podía ganar, pero eran pocos los que compartíamos estas convicciones, habían algunos que estaban mas interesados por meter uno o dos diputados y ser reelectos como diputados nacionales o senadores que por dar la pelea para llegar al Gobierno de la provincia y la verdad que si el equipo propio falla es muy difícil poder dar cualquier pelea y contra un enemigo tan poderoso como el Gildo Insfrán y su régimen de reelección indefinida, sin dudas que es más difícil todavía».

Al mismo tiempo dijo que «esto fue una catástrofe electoral para el radicalismo que responde a la pésima estrategia del presidente del Comité provincial y de sus máximos referentes que han conducido el partido».

Internas

«En las internas del año pasado le plantee a Osvaldo Zárate y al resto de los dirigentes que había que hacer una oferta de renovación porque no se puede poner en el partido a los mismos que estamos, hay que poner a alguien joven que se dedique a conducir el Comité Provincial desde otro lugar, hagamos cosas diferentes y no repitamos siempre lo mismo porque nos va a ir muy mal, me dijeron que no y frente a esto Zárate que lleva 12 años como diputado y en ese momento aspiraba en ir por 16, volvió a ser presidente del partido y en la lista de delegados del Comité Nacional fueron Buryaile y Naidenoff otra vez, a mi no me dejaron participar en esa lista y repitieron lo mismo», se explayó.

«Entonces claramente estos mensajes la sociedad los esta repudiando y por eso el resultado es que hoy el radicalismo no ha metido un solo concejal en la capital, cuando se armo la lista de diputados pasó lo mismo y les dije que teníamos que poner una oreja en la sociedad, seamos conscientes de que acá hay un reclamos social de renovación, lamentablemente esto no pasó y se insistió con una lista de diputados poniendo a un candidato que hace 12 años que esta con cargos legislativos y ahí esta el castigo de la sociedad», cerró.