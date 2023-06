Jorge Jofré tras lograr su tercer mandato: «El vecino de la ciudad ratificó nuestro camino»

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, Jorge Jofré, intendente de la ciudad de Formosa que con más de 42.000 votos resultó electo en los comicios del domingo, agradeció al vecino por su apoyo y aunque dejó en claro que se trató de una elección “bastante dura” los formoseños “ratificó nuestro camino y se sintió identificada”.

“El primer análisis que uno hace es que el vecino ha ratificado el camino que tomamos para que nuestra ciudad tenga un crecimiento ordenado, inclusivo, con ese perfil que le estamos queriendo dar despacito y con mucho esfuerzo para que sea atractiva, turística, que permita que nos visite la gente, que se generen puestos de trabajo a través de las ferias, festivales, etc”, comenzó diciendo y agregó que “la gente ratificó todo el trabajo, se sintió identificada, y sobre todo creo que valoró el esfuerzo que venimos haciendo desde el Municipio en momentos que no son fáciles para el Ejecutivo”.

Seguidamente destacó el Jefe Comunal que con todas las situaciones en contra “la Municipalidad está las 24 horas trabajando en la ciudad y mostrando mejoras”.

“Una elección bastante dura”

“Fue una elección bastante dura, no hay que olvidar que el objetivo de la oposición no era ganar la provincia sino la ciudad, es decir, todos los ojos estaban puestos en ganar el Municipio, aparte dentro de nuestro partido teníamos estructuras que eran fuertes y con las cuales debimos competir y como digo siempre ‘todos juegan a ganar’; hicimos una buena elección y si nos acompañan los números vamos a ser cuatro concejales del Justicialismo de los cuales dos serian de nuestro sector”, manifestó Jofré al hacer un análisis sobre los comicios y sus resultados.

En este marco, el Intendente fue consultado si cree que la oposición va a colaborar con su gestión. “Desde hace un tiempo para acá se volvió una oposición intransigente, hay veces que se deben votar cosas que no son simpáticas como por ejemplo la tarifa de transporte, ellos nunca acompañaron siempre votaron en contra y desde el justicialismo teníamos que salir a apagar como bomberos el incendio”, respondió.

Contacto con Insfrán

Por otro lado, a Jofré se le indagó si habló con el gobernador Gildo Insfrán tras su aplastante triunfo a nivel provincial. “Por supuesto que sí, después de cada elección voy, lo saludo y estoy un rato con todo el equipo de gobierno”, dijo.

“Estaba muy conforme, contento y satisfecho porque ratificó a nivel provincial su liderazgo, y eso también creo que a nivel nacional tiene una relevancia que trasciende porque es una de las figuras fundamentales del Partido Justicialista hoy por hoy”, finalizó diciendo el Jefe Comunal que logró extender su mandato por un período más.