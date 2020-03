Carlos Menem recordó a su hijo al cumplirse 25 años de su fallecimiento

Compartir

El ex presidente y actual senador nacional por La Rioja, Carlos Menem, recordó a través de las redes sociales a su hijo Carlos Menem Jr al cumplirse 25 años del presunto accidente de helicóptero que ocasionó su muerte y que derivó en una causa judicial que aún sigue abierta.

«25 años de ese día que nos separaron físicamente. Pero nadie podrá matarte en nuestros corazones. Sabemos que estás aquí y que nunca nos abandonaste porque sin tu protección jamás podríamos haber seguido. Te amo hijo», tuiteó el ex presidente junto al hashtag #Junior #PorSiempre» y una foto protocolar en la que se lo ve a Junior sonriente junto a su padre durante una actividad de Gobierno.

La causa que lleva adelante el juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo está abierta a la espera de la conclusión de estudios histopatológicos sobre los restos de Menem Jr, cuyo cuerpo fue exhumado en 2017 en función de un pedido realizado por Zulema Yoma, querellante en el expediente.

El 15 marzo de 1995, a las 11.44 de la mañana, el helicóptero Bell 206 Jet Ranger que piloteaba Junior -quien entonces tenía 26 años- y en el que viajaba el corredor de TC 2000 Silvio Oltra, chocó contra cables de alta tensión tendidos en las afueras de la localidad bonaerense de Ramallo, a la vera de la ruta nacional número 9.

El fallecimiento se produjo en medio de la campaña electoral en la que Menem buscaba su reelección para un segundo mandato, habilitado tras la reforma constitucional promulgada en el año anterior, y causó una gran conmoción social.

Desde entonces, Zulema Yoma insistió con la teoría de que esa muerte fue producto de un atentado cuyo objetivo era golpear al entonces jefe de Estado, y representantes legales de la madre de Junior sugirieron que podría tratarse de un hecho que estaba en línea con los ataques a la embajada de Israel y la AMIA.

Sin embargo, ninguna de esas hipótesis se probaron en la causa, y los indicios que mencionaban la existencia de un atentado nunca se corroboraron.

La muerte de varios testigos también fue uno de los hechos que sembraron dudas sobre el caso, pero nunca se avanzó en hechos concretos. Lorenzo Siri, el cuidador del campo en el cual se precipitó el helicóptero, falleció atropellado por un vecino de San Nicolás que aún hoy vive en esa ciudad.

La existencia de una pasajera en el helicóptero que se bajó antes o después de la caída, también fue abonada por Labaké en el libro «Carlitos, el Hijo de Zulema», en el cual impulsa la teoría del atentado. La familia de Oltra nunca respaldó la teoría del ataque y al día de hoy sostienen que el hecho se debió a la negligencia del piloto de la nave.

En 1998, Villafuerte Ruzo archivó la causa y en 2010, Zulema logró una reapertura tras formular una denuncia ante la CIDH, que propició un acuerdo entre el Estado y la querella para que la investigación prosiga.

En 2014, Menem, quien durante años sostuvo que la muerte se debía a un accidente, cambió de parecer y declaró que se trató de un atentado en el cual pudo haber participado la organización libanesa Hezbollah.

Fuentes judiciales le confiaron que las declaraciones de Menem no brindaron «datos significativos» para confirmar su afirmaciones.