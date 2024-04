Casadei cruzó a Cáceres y le pidió que diga qué hizo como auditor de Crucero del Sur

El vicepresidente de la Comisión de Transporte en el Honorable Concejo Deliberante, Enzo Casadei dialogó con el Grupo de Medios habló acerca de los dichos del auditor de Crucero del Sur, Fabián Cáceres quien aseguró que desde el HCD nunca le han pedido la auditoría realizada. El Edil indicó que éste debe dar cuenta de su labor en tal puesto.

Casadei comenzó diciendo: “los dichos de esta persona, hacen parecen que él pineda que está hablando dentro de una unidad básica, están llenas de cinismo y soberbia, en esta crisis del transporte que estamos viviendo, teniendo en cuenta que ya llevamos 40 días en este 2024 sin colectivos, no creo que aporten mucho”.

“El subsecretario de Gobierno y auditor de Crucero del Sur falta a la verdad y lo hace como ya también faltó en cada oportunidad en la que desde el Concejo Deliberante hemos requerido información y su presencia en materia de transporte”, añadió.

Asimismo, manifestó «ya tenemos antecedentes en el año 2022, cuando pedimos los resultados de la auditoría porque a los tres meses de haberse anunciado la misma ya estábamos exigiendo los resultados y hasta el día de hoy no ha publicado nada, no porque no nos haya dado el gusto a los Concejales de la oposición. Hay que tener en cuenta que no pasa por una cuestión de carteles y egos, sino que más bien tienen que ver con una cuestión de transparencia de cara a los vecinos y usuarios que son los verdaderos afectados con la falta de transporte en la ciudad».

«Al subsecretario, interventor de Crucero del Sur lo que le queremos decir es que desde que está con su oficina virtual en la empresa, la situación del transporte no ha mejorado y hasta está mucho peor que antes, es por ello que no solo debe rendir cuentas en sobre la auditoría que realizó, sino que también sobre cuál fue su actuación y aporte al respecto», dijo.

Y agregó «habría que preguntarle a los miembros de la empresa que opinan acerca de la funcion que llevó adelante Fabián Cáceres en la supuesta auditoria en Crucero del Sur. Este siempre faltó a la verdad, porque yo como vicepresidente de la Comisión he presentado una nota pidiendo la presencia de los funcionarios con injerencia en el área».

Asimismo, opinó que «siempre han escondido números, información y hasta los mismos funcionarios del área estuvieron escondidos y cuando salen a hablar lo hacen como si se tratara una discusión política y de egos de dirigentes de difentes espacios».

«Es alarmante la falta de conexión con los demás. Tienen que explicar cuál es la realidad, acá hay un tire y afloje. Deben ser claros y decir qué es lo que está sucediendo al respecto».

«Además comentó que pidió informes al intendente de ciudad, Jorge Jofré y al flamante director de Tránsito de la Comuna, Fabián Olivera donde se le solicitó informes acerca del giro del dinero en materia de combustibles para la empresa, si ésta no está funcionando. Es dinero del vecino y este debe ser cuidado», puntualizó.