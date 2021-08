Chaco For Ever: Pablo Cuevas se perfila para ser titular ante Sportivo Las Parejas

Compartir

For Ever hizo fútbol y Cravero probó con Cuevas, “Gomito” Gómez y Siergiejuk como titulares. El “Negro” visita este domingo, a las 16, a Las Parejas por la fecha 16. El elenco chaqueño viajó este viernes por la noche.

Pablo Cuevas por Marcos Fissore, Oscar Gómez por Emanuel Díaz y Mauro Siergiejuk por Cristian Ibarra son los tres cambios que puso Daniel Cravero en su For Ever en la práctica de fútbol del jueves por la tarde. El “Negro” ajusta detalles para lo que será el choque del domingo, a las 16, ante Sportivo en Las Parejas, por la fecha 16 del Federal “A”.

De todas maneras, habrá que esperar a lo que defina el DT. Fissore, Díaz e Ibarra (autor del gol) tuvieron buenas actuaciones ante Douglas Haig, por lo que puede que sólo se trate de una prueba del entrenador pensando en determinado momento del partido.

El probable 11: Gastón Canuto; Marcos Fissore o Pablo Cuevas, David Valdez, Yair Marín y Fabricio Elgorriaga; Gaspar Triverio, Gonzalo Alarcón, Emanuel Díaz u Oscar Gómez y Leandro Allende; Cristian Ibarra o Mauro Siergiejuk y Matías Romero.

Los partidos para hoy

-A las 14.45, Douglas Haig de Pergamino-Racing de Córdoba. Árbitro: Nahuel Viñas (Alcorta). Asistentes: Javier Caro Aguirre (Casilda) y Carlos Mihura (Mercedes). Cuarto: Lucas Caballero (Villa Constitución).

-A las 15, Juv. Unida de Gualeguaychú-Crucero del Norte. Árbitro: Jorge N. Sosa (Corrientes). Asistentes: Ernesto Callegari (Mercedes) y Ángel Ayala (Corrientes). Cuarto: Andrés Franco (Corrientes).

-A las15.30, Sarmiento-Defensores de Villa Ramallo. Árbitro: José Darío Sandoval (Concordia). Asistentes: Guido Córdoba (Concordia) y Daniel Zamora (Paraná). Cuarto: Santiago Folmer (Victoria).

-A las 16, Sportivo Las Parejas-For Ever. Árbitro: César Ceballo (Córdoba). Asistentes: Gonzalo Ferrari (Rosario) y Emanuel Serale (Córdoba). Cuarto: Sebastián Osudar (Rosario).

-A las 16, Sp. Belgrano de San Francisco-Defensores de Pronunciamiento. Árbitro: Pablo Núñez (San Juan). Asistentes: Gabriel González (San Juan) y Marcos Guzmán (Pascanas). Cuarto: Matías Billone Carpio (Córdoba).

-Libre: Gimnasia de Concepción del Uruguay.

