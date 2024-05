«Pedimos transparencia y claridad en la compra de los colectivos»

Ayer visitó el piso de Expres en Radio, el concejal capitalino de la Unión Cívica Radical -UCR- Diego Herrera quien habló de la compra de unidades para el servicio de transporte público de pasajeros en la ciudad y explicó a qué se debió el cruce durante la sesión del miércoles en el HCD. “No estamos en contra de los colectivos, pero pedimos transparencia en cuanto a su compra”, aseveró.

Primero, el edil señaló que “el problema comenzó porque el martes nos reunimos con el auditor Fabián Cáceres en la Comisión, entre otras cosas, explicó cómo fue la auditoría, se le pidió una serie de documentaciones que no las trajo, la documentación que fundamentalmente implicaba el control de la empresa no solo financiera sino también en cuanto a las unidades no se adjuntó”.

Y agregó que “al otro día salió en los medios de comunicación una noticia donde daba cuenta que supuestamente Cáceres le cerró la boca a los concejales, pero no fue así. En consecuencia, de ello el miércoles se generó un cruce en el recinto”.

“Lo que le exigimos al auditor lo venimos pidiendo desde hace dos años ya, no es de ahora. Por eso, los concejales de la oposición de manera conjunta firmamos un pedido de documentación, al mismo tiempo, presenté un proyecto de comunicación porque cuando aprobamos en el Concejo la compra les dije que no era un cheque en blanco, sino que previo a la compra traigan las facturas y contratos, pedí que nos informen sobre el precio de lo que van a pagar para que esto sea transparente. Cuando llegó la sesión, como el proyecto ya estaba en Comisión, el concejal Evans pidió una moción de preferencia”, continúa diciendo Herrera y agregó que solamente les dieron información “de palabra” pero no con respaldo documental.

“Moción de preferencia”

En este tramo de la entrevista, al radical se le preguntó por qué es una “moción de preferencia”. “No quiere decir que se puede tratar el proyecto en sesión, sino que tiene que ver con que hay un proyecto entrado que fue girado en este caso a la Comisión de Transporte; esta facultad te permite que uno como concejal pida durante la sesión que ese proyecto sea incorporado en la orden del día de la siguiente sesión, con o sin despacho de Comisión”, respondió.

“Esto es necesario para que la propuesta no quede cajoneada en Comisión”, lanzó el edil.

“Cuando Evans estaba explicando porqué pidió la moción de preferencia, el presidente del Cuerpo Darío Di Martino le corta y no le deja continuar, lo hubiese dejado que siga y los concejales somos quienes tenemos que votar para ver si se aprueba o no”, afirmó.

“Queremos

transparencia

y claridad”

“Nadie va a discutir que ya es hora de que los colectivos estén, pero nosotros necesitamos transparencia, que esto no sea algo que no corresponde porque al final nos tiraron diferentes números: primero nos dijeron que los colectivos iban a salir 130 /140 millones, después que van a ser 186 millones, pero luego dicen que como compraron 25 unidades les hicieron una rebaja y costarían 163 millones, todo esto de palabra nomas porque no mostraron documentaciones, pero tienen que ponerse de acuerdo con cuanto sale, y si ya se pusieron de acuerdo deberían adjuntar la factura del contrato, de dónde salen los fondos”, dejó en claro el mismo.

“Las unidades ya fueron compradas, nosotros queremos saber cómo fue la modalidad. Lo que le pedimos a la administración de Jofré es claridad, que informe cómo se compraron los colectivos, transparencia para hacer el chequeo correspondiente porque después de que te tiran cuatro o cinco números lo mínimo que uno quiere es transparencia”, asintió.

Por otro lado, al referirse a la cantidad de colectivos que traerán para prestar el servicio en la ciudad explicó que no sabe si serán suficientes y que considera que “sólo será una especie de servicio de emergencia mejorado. Lo bueno es que estarán en la calle, pero hay que ver cómo serán los trazados”.

“Nosotros no sabemos cómo serán los mismos, porque no nos traen en un papel algo conciso. según trascendidos, debo decir que tengo aparentemente que los servicios serán más directos y que entrarán menos a los barrios, es decir pasarán por las avenidas, esto implica que las personas deban trasladarse a las paradas, vuelvo a decir que aparentemente será así y remarcó esto porque a nosotros no nos traen un pliego para saber cómo van a ser los recorridos”, afirmó.

Finalmente, al hablar de si una empresa se hará cargo o será algo mixto entre lo público y lo privado dijo “vuelvo a decir, supuestamente va a ser bajo una cooperativa con un gerenciador, esto no está claro”.