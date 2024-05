El Hospital de Las Lomitas cuenta con un valioso servicio de neonatología y es referente de la zona

El servicio de neonatología del Hospital Distrital de Las Lomitas, brinda atención a las niñas y niños recién nacidos y a neonatos que requieren un tratamiento de baja a moderada complejidad, con un peso mayor a 2 kilogramos y a prematuros, aunque tengan un peso menor a 2 kilogramos, cuando no presentan patologías de gravedad.

Allí, los pacientes neonatales que son los que tienen de 0 a 1 mes de edad, permanecen internados hasta alcanzar el peso necesario para poder egresar a sus domicilios.

También reciben tratamiento los que son diagnosticados con patologías respiratorias, de leves a moderadas, al momento de su nacimiento. Los que tienen trastornos metabólicos, sospecha de infecciones, falta de una adecuada succión o aquellos que presentan enfermedades que requieren de estudios, o que deben ser derivados para la atención con otras especialidades y son internados para su control adecuado y la posterior derivación a otros centros de mayor complejidad.

El director asociado del hospital, el médico pediatra Javier Trachta, detalló que en ese sector es internado “todo paciente que nace con algún grado de depresión por diferentes circunstancias o que tenga alguna complicación infecciosa post parto, ya sea mediante un parto normal o por cesárea o, por ejemplo, por una cesárea de urgencia por bradicardia o por alguna complicación hemorrágica”.

Amplió, que la internación se determina también “cuando los recién nacidos tienen algún grado de hipotonía, dificultad respiratoria, trastorno en la deglución, o presenta algún episodio de apnea. Y cuando nacen con bilirrubinemia alta y requieren de luminoterapia o tienen alguna patología estacional”.

“En ese grupo entran también los que hayan nacido de una mamá que no se realizó los controles prenatales o que nacieronde un parto domiciliario”, añadió.

Sin embargo, aclaró que “en los últimos años, prácticamente no tenemos casos por falta de controles o por partos en el domicilio, gracias a la promoción y a la concientización que los equipos de salud de los diferentes centros sanitarios y hospitales, vienen haciendo respecto al rol clave que tienen los controles a lo largo del embarazo, justamente para evitar complicaciones”.

Instalaciones y equipamiento

Actualmente, el servicio posee un espacio con dos incubadoras para aislamiento y el manejo de pacientes prematuros o con distrés respiratorio que es la UCIN (Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales) que cuenta, además, con monitores multiparamétricos y con equipos que fueron recientemente entregados por el Gobierno provincial para el suministro de oxigenoterapia por CNAF (Cánula de alto flujo) y suministro de CPAP para la presión positiva continua de las vías respiratorias.

Asimismo, otra sala para la atención de pacientes de baja complejidad “con una servocuna y cinco cunas térmicas”. Y con un área preparada para la recepción neonatal, provista con servocunas y todos los elementos e insumos necesarios para el manejo adecuado de los pequeños que nacen deprimidos o con alguna complicación de bajo riesgo.

Trachta destacó que las servocunas son equipos neonatales de última tecnología, “aptos para el tratamiento de estos pacientes” e hizo referencia a que allí, hay dos incubadoras de transporte, equipos de luminoterapia, monitores para saturometría, para monitoreo cardiológico y para realizar respiración asistida.

“Todo eso, para proporcionar a los recién nacidos la adecuada contención, para darle la temperatura corporal necesaria y para posibilitar el tratamiento de patologías de bajo y alto riesgo”, afirmó.

En tanto, dentro del servicio se encuentra dispuesto y especialmente acondicionado “un lugar destinado a las madres para la extracción de leche, donde pueden, además, amamantar a sus bebés cuando lo pueden hacer”.

Recurso humano

muy bien preparado

El equipo de salud del servicio de neonatología está conformado por dos enfermeras en cada turno y tres médicos pediatras que asisten de manera rotativa “todos reciben una capacitación permanente y se encuentran muy bien preparados para un óptimo manejo del paciente neonatal”, puso de relieve.

Área de cobertura

“En este servicio se da atención a los recién nacidos no solo de la localidad de Las Lomitas, sino también a todos lo que vienen desde otras comunidades, localidades, pueblos y parajes de nuestro distrito sanitario, que es el II, como por ejemplo de Laguna Yema, Pozo del Tigre, Cambio Posta Zalazar, Lamadrid, Guadalcázar, entre otros”, comentó sobre el área de cobertura que abarca el servicio.

Subrayó, seguidamente, que en el servicio se atiende a los que vienen derivados del Distrito Sanitario I, del Hospital de Ingeniero Juárez y, en menor medida, a los recién nacidos del Distrito Sanitario III, que tiene como cabecera al Hospital de Ibarreta y que, circunstancialmente, pueden nacer en nuestro hospital.

Indicó en tanto, que en ciertas oportunidades, el área de neo da asistencia a los bebés que nacen en el Distrito I y deben ser derivados al Hospital de la Madre y el Niño, es decir a la ciudad capital, pero durante el traslado ingresan a nuestro hospital, donde si lo requieren, reciben asistencia y pueden quedar en observación para que los profesionales definan las conductas a seguir con esos pacientes, calificando que dicho accionar “es parte de la red provincial de traslado de pacientes neonatales”.

Eso se debe, explicó el especialista, “a que son pacientes que están siendo trasladados desde Ingeniero Juárez hasta Formosa y, teniendo en cuenta que el viaje es largo, ingresan aquí, donde son evaluados y, de ser necesario, son compensados hasta lograr su estabilización para luego poder continuar el traslado”.

Derivaciones

Por otra parte, se refirió a los casos que, por su complejidad, no pueden ser atendidos en el servicio de Neo del Hospital de Las Lomitas, porque necesitan un tratamiento de mayor complejidad de atención.

“Son los recién nacidos deprimidos graves, que requieren ventilación asistida. Pero, de todos modos, esos pacientes son intubados y estabilizados en nuestra Neo y permanecen ahí hasta que están en condiciones de ser trasladados hasta el Hospital de la Madre y el Niño”, explicó.

Mencionó que esos pacientes son trasladados en una ambulancia especialmente equipada, que cuenta con incubadoras de transporte, con todos los elementos e insumos y con el personal de salud capacitado para la asistencia y atención de los bebés que se encuentran en esas condiciones.

En ese marco, afirmó que el Hospital de Las Lomitas mantiene una comunicación permanente con el Hospital de la Madre y el Niño, “y antes de llevarse adelante el traslado, es comunicado para que, de esa manera, el equipo de salud de ese hospital receptor esté preparado cuando llegue el paciente”.