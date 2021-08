Cierre de las exportaciones de carne: “Nadie se benefició con esta decisión demencial”

Compartir

El diputado nacional Ricardo Buryaile (Juntos por el Cambio) y ex ministro de Agroindustria de la Nación, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló del cierre parcial de las exportaciones de carne y aseveró que esta decisión tomada por el gobierno nacional “no benefició a nadie”.

“Hay una restricción de la exportación hasta el 30 de agosto respecto a una limitación del 50% de las exportaciones del año pasado y hay otra que está vigente hasta el 31 de diciembre respecto a la prohibición de exportar cortes, que sepamos no hay ninguna novedad de que las van a levantar, sería una cosa lógica hacerlo, ni siquiera hay que aplaudir cuando se hace lo que se tiene que hacer. Esto perjudicó mucho a la Argentina, cuando estuve en los dos primeros años del gobierno de Macri nos tocó abrir mercados, Argentina exportaba en ese momento 200 mil toneladas, a través de la apertura que hicimos los primeros cuatro años del gobierno de Macri en base a mi gestión que después quien me sucedió lo hizo, llegamos al año pasado con casi 900 mil toneladas, ahora hay que explicarles a quienes nos compraban y nos creyeron en que la locura de la decisión demencial de cerrar importaciones era historia en la Argentina, pero ahora la volvieron a tomar, había que volver a convencerlos de que no iba a suceder, quien compra y tiene un proveedor lo que quiere es seguridad de que el proveedor le va a cumplir”, explicó Buryaile.

“Cuando en la Argentina se toman este tipo de medidas se afecta a la producción, acá no se benefició nadie, yo quisiera que expliquen quién se benefició, más allá de que sea un gobierno que habla una cosa y termina perjudicando a los productores no se benefició nadie con esta locura que han hecho, los únicos beneficiados fueron Uruguay, Paraguay, Australia, Estados Unidos porque los productores de estos países vieron como les aumentaba el precio por decisión de la Argentina”, lamentó el legislador.

Respecto a los rumores de que las restricciones podrían levantarse, señaló que “hay que ver publicaciones, yo no he visto nada hasta ahora, el gobierno anuncia una cosa, hace otra, lo concreto es que hoy se afectó a una provincia como Formosa, a las provincias de cría, les cerraron las exportaciones y el productor ganadero se perjudicó, toman medidas que no tienen ni pies ni cabeza, esas son las que hacen que perdamos confiabilidad en el mundo”.

Buryaile también reconoció que “esta medida es reversible, salvo la muerte todo es reversible, pero ganar la confianza cuesta mucho y recuperarla cuesta aún más cuando ya no te creen, me acuerdo cuando el gobierno en el 2006 dejó a Alemania en pleno mundial sin carne cuando este es un evento para cualquier país de los más importantes que puede tener, en ese año Néstor Kirchner cerró las exportaciones y las mantuvo así con cupos, con restricciones hasta el 2015 donde yo como formoseño firmé y nunca pensé que otro formoseño iba a cerrar cinco años después”.,

“En nuestro país en realidad no nos cuesta el asado sino que el poder adquisitivo de la moneda, ese es el problema, que los salarios no alcanzan no solo para comprar un kilo de asado sino que resulta caro comprar un kilo de tomate, cuando uno mira eso se ve lisa y llanamente el deterioro del poder adquisitivo, cada vez llenar el tanque de un vehículo cuesta más caro, no solamente nos cuesta el asado sino que comprar cualquier cosa, cualquier insumo”, aseveró.

Vacunas

En otro tramo de la nota, Buryaile habló sobre cómo avanza la vacunación en el país y los análisis que realizan respecto a la posibilidad de combinar vacunas.

“La carta de la asesora presidencial demuestra que no se negoció con el laboratorio Pfizer cuando debíamos tener vacunas en diciembre del año pasado, no se hizo eso porque se privilegió la geopolítica y se le reclama eso al fondo de inversión, dejan claramente establecido que defendían a Rusia y que dejaban traslucir que por esa razón no le comprabamos ni a Pfizer ni a Moderna ni a Johnson & Johnson, esta es la realidad, los argentinos estuvimos expuestos a toda esta decisión de no importar vacunas, de estar encerrados como estuvimos porque el gobierno hacía geopolítica, a la ministra Vizzoti y a la asesora presidencial las vi de ir a hablar de comprarle vacunas a Cuba y no a Estados Unidos, siendo que en el país tenemos 106 mil muertos y 5 millones de infectados y sólo el 14% de la población con dos dosis de vacuna es lamentable, los países vecinos tienen entre el 60 y el 70% de la población vacunada, Argentina hizo política con esto, han fracasado en el sistema sanitario, el presidente decía que el mundo nos envidiaba cuando estamos entre los diez países del mundo con más infectados, con más alta tasa de letalidad, sin mencionar el vacunatorio vip”.

“Lo que nosotros hacemos es reflejar esta realidad de la política sanitaria, si eso es hacer política o no ya no es mi problema, yo vi los carteles que decían gracias gobernador, vi los escraches que se hacen a los que se vacunan, que no me cuenten de eso”, dijo muy crítico.

“Este es un gobierno mentiroso, cada día nos enteramos de algo y ahora estamos con lo de la Quinta de Olivos mientras a la gente le aplicaban un DNU, los encerraban, a la quinta entraban y salían sin parar hasta altas horas de la mañana. gente que no tenía nada que hacer en Olivos, es un gobierno que se pasa negando la realidad, es un gobierno de mentirosos sin dudas”, aseveró.

Para finalizar opinó acerca de si cree que tras las elecciones se va a volver a fase 1 en Formosa. “Yo creo que no, espero que avance la vacunación, hay que dejar de hacer circo con esto y vacunar, no sé el porcentaje exacto pero supongo que menos del 20% de la población de Formosa está vacunada con las dos dosis que es la que vale, que es lo que protege de la variante Delta, aún falta mucho y aún el gobierno nacional no explica porqué de las 3 millones y medio de dosis de vacunas que donó Estados Unidos y que vino en un solo vuelo aún están sin liberarlas y sin aplicar alrededor de 10 millones de dosis en la Argentina, que expliquen qué está pasando con eso, no se puede jugar con la salud de la gente, que lo explique el gobierno cuál es la razón de tantas dosis sin aplicar, seguramente en las elecciones vamos a ver que hay vacunas para todos, todas y todes, lo importante es que hoy se apliquen las dosis porque después vamos a tener que lamentar más muertes”, finalizó polémico.

