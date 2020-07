Clausuraron 4 fiestas privadas el fin de semana; es el mayor número desde que inició la cuarentena

Compartir

Linkedin Print

En el marco de los intensos operativos que se realizan para garantizar el cumplimiento del protocolo establecido por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19, la Dirección de Bromatología de la comuna capitalina informó que durante los últimos días se clausuraron 4 fiestas privadas y 41 locales comerciales por venta de bebidas alcohólicas fuera del horario permitido.

En ese sentido, el titular de Bromatología municipal, Dr. Jorge Tarantini, expresó que “el trabajo fue arduo, ya que los controles a los comercios minoristas sobre el cumplimiento del protocolo fueron muy estrictos. Tal es así que se inspeccionaron en total 73 comercios, donde se labraron 43 actas de infracciones”.

Asimismo dijo que “las altas temperaturas colaboraron a que los chicos se reúnan, desde la Dirección de Bromatología se ha alcanzado a clausurar 41 comercios por venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido desde el día viernes hasta el domingo, se clausuraron 4 fiestas privadas, dos el día sábado y dos el domingo”.

Aseveró en ese marco que fiesta privada no es lo mismo que reunión familiar y hasta hubo casos donde cobraban entradas. “Eso es lo que nos manifestó la Policía con la constatación que ellos hacen previamente por eso es que nos convocan a nosotros, no solo eso sino que supuestamente en dos de ellas se cobraba entradas, no solo era una reunión familiar grande sino que se cobraba entrada y no había ningún tipo de regulación en cuanto a menores o al consumo de bebidas alcohólicas y no debemos olvidar que está prohibido a partir de las 20 horas todo tipo de reuniones, no solamente este tipo de eventos sino que también las reuniones”, recordó.

Acotó además que “en dos de esas fiestas nos dijeron que habían unas 80 personas, pero la Policía fue a una hora temprana, justamente se trata de evitar que se desarrolle esta actividad y no acudir una vez que está en auge donde es más complicado parar un evento de esa naturaleza, uno tiene que tener una orden judicial a los fines de ingresar a un domicilio particular”.

Respecto a la clausura de comercios, señaló que no hay un sector donde se hagan más clausuras que otros. “Nosotros actuamos desde el barrio San Martín hasta Circuito Cinco y la Nueva Formosa, es totalmente indistinto el tema de los lugares, no hay un ranking en cuanto a las clausuras que se hacen en estos comercios ya que nosotros podemos llegar a clausurar o los comerciantes pueden llegar a infringir las normas en todos lados, puede ser en mayor medida hoy en el barrio San Martín y el día de mañana en La Nueva Formosa por poner un ejemplo”.

También explicó que este fin de semana se clausuró la mayor cantidad de fiestas clandestinas desde que inició la cuarentena. “Hubo un fin de semana largo donde se clausuraron 62 comercios pero en este fin de semana se procedió a la mayor clausura de eventos privados que se estaban desarrollando, solamente en lo que va de estos cuatro meses de cuarentena se clausuraron tres fiestas privadas y este fin de semana se clausuraron cuatro, o sea que está elevado el número en cuanto a este número de eventos”.

Para finalizar se refirió a la cantidad de notificaciones que realizan a los comercios por excederse en el horario de ventas que es de 8 a 20 horas. “Aproximadamente 500 comercios han sido infraccionados por este tipo de infracciones a la normativa ya que veníamos realizando entre 15 y 20 clausuras por día, simplemente los días de muy baja temperatura que se han clausurado 7 u 8 comercios por día, la temperatura también es un elemento importante a la hora de las reuniones y del consumo de bebidas alcohólicas”, analizó Tarantini.