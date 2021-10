Clorinda: reacondicionan la playa municipal en Puerto Pilcomayo

Compartir

CLORINDA(Corresponsal).- El Intendente Municipal Manuel Celauro, acompañado por el Presidente del HCD, concejal Ariel Caniza, el diputado provincial, Alejandro Navas y otros funcionarios municipales recorrió la zona conocida como “Pira Yagua”, donde funcionaba la playa municipal en Puerto Pilcomayo, verificando los trabajos que se viene ejecutando con el fin de dejar habilitado para las actividades deportivas, recreativas y encuentros familiares (no está habilitado la playa) .

“Tenemos una playa muy amplia ahora con la bajante tan importante del río, prácticamente 100 metros de playa, césped, quincho, los arboles más crecidos, este lugar esta hermoso y lo que nos faltaba es la tarea de limpieza, hoy trajimos una parte de nuestro equipo para poner condiciones este lugar con el fin de que toda la familia de Clorinda pueda venir a disfrutar este paraíso acá en Clorinda”, dijo el intendente Municipal, Manuel Celauro en contacto con los medios.

Celauro informó que para realizar diferentes actividades en el predio: “vamos hablar con la dirección de deportes, para organizar algunas actividad deportiva, recreativa, concurso de pesca para tratar de seguir dándole a nuestra gente un lugar donde pasar en familia, seguro, limpio, y me parece que debemos aprovechar este lugar”.

Se aclara que el lugar no estará habilitado para el ingreso a las aguas del río porque la bajante tan pronunciada que esté experimenta en la actualidad, haciendo de ello una acción muy peligrosa.

