Clorinda se llevó el fútbol en Herradura

El equipo de Clorinda fue el campeón del Provincial de fútbol masculino sub 16 de los Juegos Evita. Venció en la final a Belgrano por 2 a 1 en Herradura y representará a Formosa en Mar del Plata.

Fueron 13 los equipos que participaron del torneo jugado íntegramente en Herradura, incluso con las delegaciones alojadas allí. Durante tres jornadas se realizó la competencia con buena parte de ellas con presencia de la lluvia que presentó la complicación habitual para esta situación en los campos de juego.

La fase de grupos se jugó en cuatro zonas desde donde los ganadores avanzaban a las semifinales. Así estuvieron: A: Formosa, Tatané, Ibarreta y Laguna Yema. B: Pirané, Belgrano y Pozo Molina. C: Clorinda, Ingeniero Juárez y Tres Lagunas. D: Herradura, Pastoril y El Chorro.

Llegó el momento de las semifinales y en la primera de ellas jugada hoy miércoles por la mañana, Herradura y Belgrano empataron en el tiempo reglamentario 1 a 1 y en la definición desde el punto penal clasificó Belgrano.

Entre Ibarreta y Clorinda, en la otra semifinal, también hubo que recurrir a los tiros desde los doce metros. Fue 2 a 2 el resultado en el partido y Clorinda se quedó con la clasificación con mejor puntería.

La final fue para Clorinda sobre Belgrano por 2 a 1. Belgrano se puso al frente en el resultado en el primer tiempo aprovechando su única chance de la fracción pero en el tramo final de la etapa, Clorinda sacó provecho de una rápida salida de contra por derecha para igualar el partido.

En la segunda mitad se sostuvo el dominio de Clorinda que generó situaciones de riesgo hasta que logró ponerse al frente. De ahí en adelante el equipo que iba a seguir teniendo posibilidades para anotar fue Clorinda. Pudo estirar la diferencia, no lo hizo y en los minutos finales Belgrano empujó como pudo pero solo generó intriga con alguna acción de pelota parada. Clorinda se quedó con el campeonato mostrando ser superior al rival en la gran final y ahora serán los representantes de Formosa en Mar del Plata.

Los campeones de Clorinda son: Joaquín Espínola, Tobías Villamayor, Matías Gómez, Antonio Gómez, Fabricio Caballero, Facundo Morales, Gastón Rodríguez, Héctor Rojas, Elián Colman, Mauricio Caballero, Carlos Bordón, Pablo Frestes, Félix Ortiz, Maximiliano Benítez, Maximiliano Figueredo y Mario Fleitas.

Relacionado