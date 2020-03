Cobos pidió incluir los créditos UVA en la ley de solidaridad social

Compartir

Linkedin Print

El legislador presentó un proyecto para que el Banco Central evalúe el desempeño del sistema UVA cualquiera sea la entidad bancaria, financiera y destino para el cual se hubiese contraído.

El senador de Cambiemos Julio Cobos presentó un proyecto por el cual se modifica el artículo 60 de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, para que el Banco Central evalúe el desempeño del sistema UVA cualquiera sea la entidad bancaria, financiera y destino para el cual se hubiese contraído.

La iniciativa busca que el Banco Central incluya en su estudio de desempeño y las consecuencias del sistema UVA, no sólo a los tomadores de préstamos hipotecarios, sino también a quienes tienen préstamos prendarios y personales.

También sostiene que en la evaluación de la entidad se debe tener en cuenta que «el índice de inflación modificó las circunstancias en que se tomaron esos compromisos, lo que llevó a los tomadores a una situación de endeudamiento y crisis que dificulta el pago de los compromisos».

El legislador declaró que «mantuvo reuniones con deudores de préstamos UVA que no son hipotecarios y son válidos los reclamos que plantean».

«La inflación alcanzó en el 2019 el 52,9 por ciento, y si tenemos en cuenta que año a año ha habido una divergencia entre las metas de inflación y que el promedio de los salarios está por debajo de estos índices, no resulta justo que no se hayan tomado medidas que permitan aliviar la situación crítica que afrontan todos los deudores del sistema de créditos UVA», añadió.

Para el senador, «la carga de la deuda que afrontan los tomadores del sistema UVA los ahoga e impide el pago de sus compromisos» por lo que «es necesario tomar una decisión que alivie la situación de aquellos que suscribieron créditos hipotecarios, prendarios y personales; y que se encuentre una solución que se refleje en el poder adquisitivo actual».