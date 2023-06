Coco Sily habló de su relación con Cecilia Caramelito Carrizo: cómo se conocieron y qué le dijo para invitarla a salir

El conductor contó sobre el inicio del amor con su colega, quien en diciembre del año pasado se separó del padre de sus hijos después de 25 años en pareja

“Estamos… no sé cómo se dice. ¿Saliendo?”. Coco Sily se pone nervioso al hablar de su historia de amor con Cecilia Caramelito Carrizo, la que está viviendo desde hace un tiempo y la que confirmó en las últimas horas a Teleshow.

Se conocieron tiempo atrás cuando ella fue como invitada a Noche de Mente, el programa que conduce él por la Televisión Pública. Allí, el conductor además le comentó que tiene un ciclo pero también es el director de programación de la Radio Extra 107.5 y la convocó a una reunión para que tuviera su espacio. La animadora infantil que en el último tiempo se volcó al periodismo aceptó, y luego de llegar a un acuerdo laboral, Coco “se la jugó”, según sus palabras, y la invitó a comer.

“No sabría cómo definirlo. Sí, estamos juntos. En este momento soy el hombre más feliz del mundo porque Ceci es una mujer increíble”, le dijo al Pollo Álvarez este martes en un móvil en vivo para Nosotros a la mañana desde la emisora en la que trabaja. “Hace poco que estamos saliendo”, agregó el conductor y se refirió a su presente de una manera muy romántica: “Me tienen que sacar la sonrisa a cachetazos”.

“Fue muy hermoso lo que nos pasó”, dijo Sily antes de contar en detalle cómo nació su amor. “Ella vino como invitada al programa que tengo yo en la TV Pública. Nos pusimos a charlar, nos conocíamos pero no éramos amigos. Nos conocíamos del medio, de vernos. Yo respetaba mucho su última etapa periodística, lo que bien que labura…”, agregó quien entonces le propuso que fuera parte de la radio en la que se desempeña como director de programación. “Me encantaría”, le respondió ella.

Luego, se reunieron en la emisora, firmaron contrato y el resto vale la pena que lo cuente él en primera persona. “Yo me morí, quedé muerto”, se sinceró sobre aquel encuentro en el que vio a la conductora con otros ojos, fuera del costado profesional.

“Fue jugarme una timba de escribirle si quería salir a cenar y ella contestó que sí….”. Desde entonces, Coco y Cecilia viven su historia de amor. Si bien ninguno de los dos tiene reparos es mostrarse públicamente, el domingo 9 de julio tienen la oportunidad de posar juntos como pareja ya que es la entrega de los Martín Fierro, entrega en la que él está nominado como conducción masculina por su labor en el ciclo de la TV Pública. “Todavía no lo hablamos, pero me encantaría ir con ella. Por supuesto”, respondió Sily ante la posibilidad de ir junto a Carrizo a la gala más importante de la televisión argentina.

Cecilia Caramelito Carrizo en diciembre pasado se separó de quien fuera su marido durante los últimos 25 años, Damián Giorgiutti, con quien además tuvo dos hijos: Lorenzo, de 17, y Benito, de 14. En diálogo con Teleshow, contó que le sorprendió la decisión de su pareja, y que la respetó. “Fueron años muy hermosos para mí. Tuvimos dos hijos divinos, ellos tres fueron siempre mi prioridad. Así lo viví y lo disfruté mucho”, dijo en abril pasado la conductora sobre el tiempo que estuvieron en pareja junto a Giorgiutti, a quien sostiene que amó mucho. “Me dolió mucho separarme de él, yo no esperaba ni que ocurriera, pero por supuesto que acepto y respeto la necesidad de él, y entiendo que puede ser lo mejor”, agregó.

“A lo largo de 25 años las personas vamos cambiando, creciendo, evolucionando. Atravesamos etapas muy lindas e importantes y en algún caso, difíciles y muy dolorosas como, la enfermedad de mi hermano Martín y luego, su fallecimiento. Quedamos frente a frente, con nuestros hijos más grandes, hermosos, independientes en muchas cosas, creía que empezaba una etapa para disfrutar, después de haber sufrido tanto. Pero queríamos cosas distintas”, analizó la animadora y actriz, que se mostró positiva frente a lo tenía por delante.

Así las cosas, le dio una nueva oportunidad al amor y se permitió conocer a Coco Sily, con quien hoy vive una historia de amor. Por caso, quienes más conocen a la pareja aseguran que se los ve “muy enamorados”.

