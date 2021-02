Con Zinedine Zidane en la cuerda floja, el Real Madrid ya tendría el nombre de su próximo DT

Compartir

La temporada se le está haciendo cuesta arriba al Real Madrid. La última derrota contra el Levante por 2-1 dejó muy expuesto a Zinedine Zidane (pese a que en su lugar estuvo David Bettoni por coronavirus), que solo consiguió una victoria en los últimos cinco partidos disputados.

Desde la directiva merengue entienden que el francés es una pieza fundamental y lo respetan, sobre todo por lo que demostró en su primera etapa al mando del equipo, sin embargo, con un andar irregular, ésta temporada está siendo para el olvido.

El entrenador galo está caminando por la cuerda floja. La eliminación contra el Alcoyano (de la tercera división) en Copa del Rey fue un duro golpe que el triunfo posterior sobre el Alavés no pudo tapar. Para colmo, éste sábado, los dirigidos por Paco López acentuaron la crisis.

Ante los resultados, la directiva ya comenzó a mirar hacia afuera y los medios españoles revelaron el nombre del que podría ser su reemplazante a corto plazo.

Pendiente de lo que suceda con Zidane está Massimiliano Allegri. Tal como indicaron desde Madrid, el ex entrenador de la Juventus está a la espera de ver qué sucederá con el técnico del equipo blanco. Incluso aseguraron que ya rechazó algunas ofertas, como la de la Roma, para estar disponible en un futuro para conversar con Florentino Pérez.

Si bien el principal apuntado por el directivo merengue era Mauricio Pochettino, su arribo al PSG acabó con cualquier tipo de posibilidades. Ahora, el italiano, que no dirige desde la temporada 2018-19, es el principal candidato a ocupar el puesto de Zizou.

Hasta el momento, Zidane mantiene un crédito y el próximo partido será clave en su futuro, ya que se medirán ante el Huesca, el último de la liga, y una nueva sorpresa podría acelerar las cosas.

Eliminados en Copa del Rey, a diez puntos (con un partido más) del líder, el Atlético de Madrid en la liga y con resultados irregulares a lo largo de la temporada, lo que preocupa en la cúpula dirigencial es una hipotética eliminación en Champions League a manos del Atalanta, por lo que se plantearían si hay que mover fichas antes de que eso ocurra.

Lo cierto es que Allegri estaría dispuesto a tomar el mando, aunque hubiera preferido hacerlo desde un inicio y no en mitad de temporada. Habrá que ver la confianza que tiene Florentino Pérez con Zidane y ver si decide sostenerlo en el cargo hasta junio. De todas formas, todo apunta a que el francés no llegará a terminar su contrato que lo vincula con el Madrid hasta 2022.

