Copa Sub 18: Villa Dora y Ciudad, los primeros campeones en Chapadmalal

Finalizó la Copa Argentina Sub 18 en Chapadmalal y Villa Dora y Ciudad se consagraron campeones después de vencer en la final a Glorias y Náutico Avellaneda, respectivamente. Este martes será día de llegada de los Sub 16 y el miércoles arrancará la competencia en el Polideportivo.

La Copa Sub 18 reunió 16 equipos en la rama masculina y 22 en la femenina que compitieron durante cinco días, primero en una fase de grupos y luego en formato de Play Off desde octavos de final y los triangulares de reubicaciones.

Luego de la jornada del domingo se definieron los cuatro mejores equipos por rama y este lunes por la mañana se disputaron las semifinales. En el caso del femenino, Glorias le ganó 3-1 a River, mientras que Villa Dora necesitó tres sets contra San Guillermo. Por su parte, Ciudad y Náutico le ganaron a Social Monteros y Bella Vista, respectivamente, para alcanzar la final.

En los duelos por un lugar en el podio, Social Monteros se quedó con un partidazo contra Bella Vista en tie break, mientras que San Guillermo perdía 2-0 contra River, pero reaccionó a tiempo y terminó festejando también en el quinto set para terminar en el tercer lugar.

En el caso de la final femenina, Villa Dora empezó con todo contra Glorias, pero el equipo de Buenos Aires mejoró muchísimo y pasó al frente 2-1 para quedar cerca del título. Villa Dora salió con todo en el cuarto y lo llevó a un tie break en el que mantuvo ese gran nivel y festejó por 15-12.

Posteriormente fue el turno de la final masculina. Ciudad se quedó con un primer set parejo y luego amplió la ventaja con contundencia, pero Náutico no se entregó y descontó de la mano de sus puntas. Parecía que el partido se iba a tie break y Ciudad reaccionó de la mano su blloqueo y contra para resolverlo 25-21 y gritar campeón

Posiciones finales:

RAMA MASCULINA

1 Ciudad

2 Náutico

3 Social Monteros

4 Bella Vista

5 Paracao

6 Ataliva

7 Once Unidos

8 Villa Dora

9 Estudiantes LP

10 Recreativo

11 Mar Chiquita

12 Rowing

13 Sarmiento

14 Dep. Abba

15 Basso Voley

16 Amuvoca

RAMA FEMENINA

1 Villa Dora

2 Glorias

3 San Guillermo

4 River

5 Náutico

6 Olimpo

7 Red Star

8 Once Unidos

9 Ciudad

10 Urquiza

11 El Tala

12 Echague

13 Paracao

14 Manantial

15 Brinkmann

16 Liniers

17 Ateneo

18 Riberas

19 Gimnasia LP

20 Universitario

21 Tuc. de Gimnasia

22 Amuvoca