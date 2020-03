Coronavirus: el fiscal Rívolo pidió licencia tras regresar de España

Compartir

El fiscal federal Carlos Rívolo decidió solicitar la licencia extraordinaria tras haber regresado días atrás de uno de los países de “transmisión sostenida” de coronavirus.

Rívolo, titular de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, confirmó a minutouno.com que, si bien no tiene síntomas de Covid-19, decidió aislarse en forma preventiva en su casa.

El conocido fiscal llegó de España hace una semana y estuvo trabajando en los tribunales de Comodoro Py donde tiene su despacho. Además, concurrió a una reunión en el Senado para debatir sobre el proyecto que modificará el régimen de jubilaciones especiales de jueces y fiscales.

La decisión de ponerse en cuarentena fue adoptada tras la resolución firmada por el Procurador General Interino, Eduardo Casal, que dispuso una licencia extraordinaria para quienes hayan regresado al país desde áreas de circulación y transmisión sostenida de coronavirus. Permanecerá una semana en su casa, desde donde trabajará.

Rívolo explicó que la resolución otorga una licencia de 14 días, pero en su caso ya pasó más de una semana desde que regresó de España, por lo que decidió solicitar 7 días en los que permanecerá aislado en su domicilio.

El fiscal contó que su intención era hacerse el test, pero como no tiene síntomas no se lo practican. Con respecto a la decisión de aislarse, su familia adoptó idéntica medida, ya que por ejemplo sus hijos no irán al colegio.