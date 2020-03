Coronavirus: internaron en grave estado al ex presidente del Real Madrid Fernando Martín

Compartir

Fernando Martín, ex presidente del Real Madrid en 2006, se encuentra ingresado en estado grave en la UCI del Hospital Puerta de Hierro, en el municipio de Majadahonda (Madrid) afectado por el COVID-19, según informaron fuentes del club blanco.

El oriundo de Valladolid fue presidente interino del Real Madrid después de la dimisión de Florentino Pérez. Elegido por la junta directiva el 1 de marzo de 2006, estuvo en el cargo hasta su dimisión el 26 abril, previa a las elecciones que ganó Ramón Calderón.

Martín, constructor y empresario de 72 años, se encuentra en estado grave por coronavirus. Su ingreso se sumó a la mala noticia del fallecimiento el sábado del ex presidente madridista Lorenzo Sanz.

Fernando Martín tuvo el honor de ser el presidente de la institución blanca durante dos meses. El directivo optó por renunciar al cargo después de una sentida derrota que lo dejó afuera de la Champions League 2005-06.

Durante su mandato, el cuadro merengue no perdió ningún partido de liga y accedió a los octavos de final de la máxima competencia europea con 10 puntos en fase de grupos por debajo del Oly mpique de Lyon (16 unidades). Sin embargo, al momento de los partidos eliminatorios, el Real Madrid cayó por 1-0 de local con un gol del francés Thierry Henry y no pudo romper el empate a cero en el partido de vuelta en el desaparecido Arsenal Stadium.

Para ese entonces, 8 de marzo del 2006, el equipo que dirigía Juan Ramón López Caro ya se había despedido de la Copa del Rey al caer contra el Zaragoza en las semifinales y la prensa española aseguraba que era el “fin de la era galáctica”.

Finalmente, el equipo de la capital quedó segundo por debajo del Barcelona en la liga, por lo que no pudo levantar ningún trofeo en esa temporada. El club azulgrana también fue el campeón de Champions League en aquella edición al vencer, justamente, al Arsenal por 2-1.

Casi 20 días después de aquella dolorosa eliminación, la junta directiva merengue convocó unas elecciones presidenciales a pesar de la disconformidad de Martín. Finalmente, el directivo que en un momento pensó en presentarse, dimitió y fue reemplazado por Luis Gómez-Montejano interinamente por un mes hasta la llegada de Ramón Calderón.

La noticia de su internación llegó cuatro días después de que se conociera la muerte de Lorenzo Sanz, el hombre que comandó al club merengue entre 1995 y 2000 y quien permanecía internado de gravedad.

Una ex figura del Manchester United dio positivo en coronavirus

Por otro lado, Marouane Fellaini, una estrella de la primera categoría de la liga china de fútbol (CSL), dio positivo por el nuevo coronavirus, anunció su club, el Shandong Luneng. “Está en observación y sigue un tratamiento en un centro médico designado”, informó el comunicado en el que se precisó que el mediocampista de 32 años tiene una temperatura normal y se siente bien. “El club hará lo máximo (…) para ayudar al jugador en su tratamiento y en su recuperación”, añadió la institución.

El propio jugador quiso tranquilizar sobre su estado escribiendo un mensaje en las redes sociales. “Estoy de regreso a China y estoy en el hospital. Puede aseguraros que todo va bien para mí ahora. Gracias a los fans, al personal médico y al club”, declaró Fellaini en Instagram, con una foto suya sonriendo y con el pulgar levantado.

“Voy a seguir el tratamiento y espero volver a jugar lo antes posible. Les pido a todos prudencia”, añade el exmediocampista, que en marzo de 2019 anunció su retirada de la selección belga.

Las autoridades chinas, que temen una segunda oleada de infecciones por Covid-19, van a analizar el recorrido del futbolista belga hasta su regreso a China, para romper una eventual cadena de transmisión del virus. Según la prensa, Fellaini llegó por avión a Shanghái procedente de Singapur el viernes y luego viajó el mismo día en tren a Jinan, donde fue en coche a una zona de cuarentena y se sometió a un test que dio positivo por el nuevo coronavirus.

El mediocampista es el primer caso confirmado de coronavirus en la élite de la CSL, lo que podría retrasar la reanudación de la liga china. Esta semana se había anunciado otro caso en el fútbol chino, el de un jugador brasileño cuyo nombre no fue anunciado oficialmente, de un club de la segunda división.

Bronce en el último Mundial de Rusia 2018, Fellaini se unió al Shandong en febrero del pasado año, procedente del Manchester United inglés, en un traspaso estimado por la prensa en 7,2 millones de euros.