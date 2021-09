Créditos para la construcción: cómo son las nuevas líneas que lanzó el Banco Nación

Compartir

El banco público financiará hasta 2 millones de pesos a 10 años de plazo como máximo. Si bien la tasa de interés inicial es del 19%, para clientes de la entidad el costo financiero total ronda el 36% y para no clientes supera el 70 por ciento.

El Banco Nación lanzará esta semana una nueva línea de créditos para la refacción, ampliación y finalización de vivienda única y de ocupación permanente en todo el país, que tendrá una tasa de interés por debajo de la inflación y con un límite de 2 millones de pesos.

El crédito podrá aplicarse a la edificación de ambientes adicionales a los ya existentes en el hogar, realizar arreglos que permitan mejorar la vivienda o destinar los fondos para la interconexión de servicios básicos a la red cloacal o de gas, así como para efectuar mejoras en instalaciones eléctricas, según explicó el Banco Nación.

Con esta nueva línea de créditos se podrá financiar hasta la suma de $2.000.000, en un plazo máximo de hasta 10 años. A diferencia de las líneas de préstamos tradicionales a largo plazo, en este caso la entidad pública no requerirá garantía hipotecaria, es decir que los créditos se otorgarán a sola firma.

Para los solicitantes que perciban ingresos a través del Banco Nación y para autónomos o monotributistas que tengan o accedan a un paquete de servicios en el banco se aplicará una Tasa de Interés Fija Inicial del 19% (TNA), que regirá durante los primeros 12 meses y luego se ajustará anualmente por la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS), publicado por el Indec. El costo financiero total (CFT), de todas formas, será de entre 36 y 37% anual.

Para el resto de los usuarios se aplicará una tasa de interés variable que se calculará anualmente a partir de la tasa Badlar para el sector privado, que tomará como referencia la correspondiente a 5 días hábiles anteriores al último día hábil del mes de noviembre multiplicada por 1.6 durante todo el período del préstamo. Esta tasa, de todas formas, tendrá un tope: no podrá superar el interés vigente para préstamos personales del BNA. Según las bases y condiciones, para no clientes del Nación el costo financiero total supera el 70 por ciento.

“Ese esquema de actualización permitirá garantizar una relación razonable de valor de cuota respecto del ingreso”, consideró el BNA. En ese sentido, la entidad bancaria pública anunció que “se requerirá una relación mínima de cuota sobre ingresos netos demostrables del 30% y se aplicará un Sistema de Amortización Francés con cuotas mensuales. Es oportuno mencionar además que se podrán sumar ingresos de hasta dos titulares y dos cotitulares, que deben alcanzar –como mínimo el 20% del valor de la cuota”, explicaron.

Como referencia, para un préstamo de 1 millón de pesos a un plazo de 120 meses la cuota inicial comenzaría en los $18.667, por lo que el hogar o familia solicitante debería contar con un ingreso de $62.224 para poder aplicar para el crédito en el BNA.

En tanto que para el caso de un monto requierido de 2 millones de pesos, también con un plazo de repago de 10 años, la cuota inicial sería de $37.334, por lo que los ingresos del individuo o grupo familiar debería ser como mínimo de $124.448.

Para graficar, según explicaron a Infobae fuentes del BNA, un millón de pesos de crédito equivalen a precios de hoy a la construcción de 11 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires, 14 m2 en la provincia de Buenos Aires, 16 m2 en Córdoba y 17 m2 en Mendoza y Santa Fe. Lógicamente, el tope de préstamo de 2 millones implican cubrir un costo de construcción del doble de esas cifras para cada caso.

El Banco deberá verificar durante el trámite de solicitud del crédito que el usuario no posea otra propiedad apta para la vivienda mediante la presentación del formulario de Índice de Titularidad emitido por el Registro de la Propiedad Inmueble correspondiente”, aclaró el BNA.

“Se admitirá que cada solicitante pueda ser propietario de hasta un 50% de una parte indivisa de un inmueble para vivienda siempre y cuando acredite que no reside en tal inmueble por circunstancias relacionadas a divorcio vincular o por aceptación de donaciones con usufructo gratuito de por vida sobre la propiedad, a favor de otra/s persona/s”, mencionó.

Solo residencial

El Banco Nación precisó además que “no se admitirá la ampliación, refacción o terminación de propiedades que se destinen total o parcialmente al uso comercial y/o profesional, como tampoco aquellas que contengan locales comerciales”. Por otro lado, para considerarse terminación se deberá contar con un grado de avance no inferior al 60% del total de la obra.

El desembolso del préstamo será realizado en dos tramos. El segundo desembolso se realizará en función del avance de obra, “habiéndose verificado que se ha utilizado como mínimo el 70% del desembolso anterior (incluye la compra de materiales debidamente respaldada), no pudiendo transcurrir más de 6 meses desde la acreditación primer desembolso”, explicó la entidad.

“Nos genera mucha satisfacción poder ofrecer estos créditos para refacción, ampliación y terminación de viviendas ya que implica mejorar la calidad de vida de la población de todo el país”, remarcó el presidente del Banco Nación Eduardo Hecker, y amplió su entusiasmo al señalar que esa asistencia financiera se otorgará “en pesos, a tasas de interés accesibles y plazos muy beneficiosos”.

