Cristina Kirchner rompió el silencio para solidarizarse con Marruecos por el terremoto

Ayer, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, rompió el silencio que mantiene desde las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para expresar su solidaridad con el pueblo de Marruecos, a dos días del terremoto del pasado viernes, de magnitud 6,9 en la escala de Richter, que sacudió al país norafricano y que dejó un saldo de más de 2.000 muertos. “Toda nuestra solidaridad con el pueblo de Marruecos en este momento tan difícil y doloroso”, escribió en sus redes sociales la exmandataria. El poderoso terremoto que sacudió Marruecos durante la noche del viernes dejó al menos 2.012 muertos y 2.059 heridos, según un nuevo informe oficial publicado este sábado por el Ministerio del Interior. Las zonas más afectadas se ubican en el entorno de la ciudad de Marrakech, en áreas semirurales. El mensaje de Cristina Kirchner rompe con una decena de semanas de silencio por parte de la funcionaria nacional. Es que la expresidenta no participó de ninguno de los actos del oficialismo en las últimas semanas, ni tampoco ha dicho presente en las redes sociales con mensajes proselitistas, aunque había expectativas de alguna aparición pública, en el marco de la campaña electoral del oficialismo, de cara las elecciones generales de octubre. O de alguna reflexión luego del desempeño de su fuerza en las primarias. De hecho, estuvo invitada al acto en que se llevó a cabo en la provincia de Tucumán, en las últimas horas, que sirvió para que los gobernadores peronistas le brindaran su apoyo al candidato presidencial del oficialismo, Sergio Massa, pero también rechazó la propuesta. Desde su entorno, aseguran que la Vicepresidenta se mantiene en su rol de armadora, de estratega intelectual de la campaña, más que de front en los actos. Los más cercanos entienden que no tiene la necesidad y, a no ser que se llegue a una situación extrema, no lo va a hacer. La estrategia de la expresidenta, es la de una “Cristina abierta a la discusión interna, pero alejada de los flashes”. Así lo explicó en las últimas horas el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, quien señaló que la Vicepresidenta “está haciendo lo que corresponde, que es fortalecer a Massa”. En redes, sus intervenciones se limitaron a algún cuestionamiento a dichos de Mauricio Macri o bien a retuitear posteos de sus acólitos a ra´zi del aniversario del atentado que sufrió el año pasado en la puerta de su domicilio. De hecho, reaccionó con un exabrupto cuando Macri cuestionó al Fondo Monetario Internacional (FMI): “El Fondo -había dicho el ex presidente-, que propició este cepo asesino y todo este desastre, va a tener que también, si el programa que presentamos es suficientemente serio, ya que ya está acá, decir ‘avalo esto’ y eso va a ser una ayuda enorme frente a lo que viene”. La vicepresidenta no pudo contenerse y lanzó un: “¿En serio? ¡Me estás jodiendo! ¿Cómo que el Fondo ya está acá? Si lo trajiste vos papi”. “Hacete cargo de algo alguna vez en tu vida, por Dios”, completó.

Relacionado