Ctera ratifica el paro y la movilización

La secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), Sonia Alesso, ratificó que el lunes 26 de febrero «habrá paro nacional» y movilización de docentes en todo el país en rechazo del «brutal ajuste» en educación y anticipó que el miércoles analizarán la propuesta del Gobierno tras participar en la reunión convocada para el martes junto a los ministros provinciales de Educación.

«Se votó ayer en un congreso de Ctera con representantes de todas las provincias de Argentina que habrá paro nacional y no inicio del ciclo lectivo para el día 26. Va a haber movilizaciones en todo el país», ratificó hoy Alesso en declaraciones a Radio 10.

La dirigente gremial añadió que de igual manera van a participar de la reunión convocada por el Gobierno para el martes 27 de febrero en el ministerio de Trabajo a pesar de que «carece de la formalidad de una paritaria».

«Vamos a ir igual porque nos interesa discutir y es lo que venimos exigiendo. Luego, el miércoles vamos a evaluar lo que suceda en la reunión en plenarios con secretarios generales de todo el país», informó.

Alesso además denunció que «hay un brutal ajuste sobre el presupuesto educativo» por parte del gobierno de Javier Milei ya que ha suspendido el envío de fondos nacionales como el Fondo de Incentivo Docente (Fonid), el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales y de las partidas destinadas a refuerzo de comedores, entre oros puntos.

«Son fondos establecidos por Ley que un presidente no puede unilateralmente no enviar. Fueron leyes votadas por amplísimas mayorías en el Congreso. No hubo ningún Gobierno del 98 a la fecha que las incumpliera», remarcó