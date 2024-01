Dakar 2024: Nacho Cornejo se quedó con la segunda etapa que fue dominada por sudamericanos

A la segunda etapa del Dakar 2024 solo le faltó la escenografía de los caminos sudamericanos, algo que quedó en el pasado desde la mudanza del raid más duro del mundo a Arabia Saudita. Pero para que la añoranza no se sienta tanto, fueron tres pilotos del cono sur del continente americano los que lucharon palmo a palmo por ganar el parcial en motos: Ignacio Cornejo, Luciano Benavides y Pablo Quintanilla. Y fue Nacho quien finalmente venció en el especial del tramo que unió Al Henakiyah-Al Duwadimi, con 463 kilómetros cronometrados.

En la primera referencia (kilómetro 41) mandaba el argentino Benavides con su Husqvarna. Al cruce del 137 era el chileno Quintanilla quien dominaba. En el 167 apareció el chileno Cornejo en lo más alto, lugar que cedió otra vez con Quintanilla en el 226. Al 342 ya estaba otra vez Cornejo en la punta, lugar que mantuvo hasta el cierre con una ventaja de 6m35s sobre el salteño y 6m48s sobre su compañero en el equipo Honda.

«Ha sido una buena etapa, larga y difícil en cuanto a la navegación, con muchas pistas para elegir. Me uní al grupo de cabeza en torno al kilómetro 90 y rodamos juntos todo el día. Creo que hemos hecho un buen trabajo y, en general, fue una etapa sólida. Tuve una pequeña caída al golpearme contra unas rocas, pero nada grave. En cualquier caso, fue una etapa muy diferente a la de ayer, pero igual de difícil», dijo Cornejo, quien con su éxito en la segunda etapa quedó segundo en la general, a 2m30 del botsuano Ross Branch, quien finalizó 17° en la etapa con su Hero.

Por su parte, Quintanilla aseguró: «Fue una etapa bastante buena. Había algo de polvo después del repostaje en torno al kilómetro 100, pero estoy contento con las sensaciones que tuve hoy. Se ha rodado mucho más rápido que ayer y podría haberme caído en cualquier momento. Es bueno sentir ese”. El corredor de Valparaíso figura cuarto en la general, a 15m31s del líder, y está justo por delante de Benavides (a 17m33s).

“Fue un buen día, mejor que ayer. Un poco más rápido, no tantas piedras y algo de arena… Hoy me sentí mucho mejor y ojalá que pueda seguir así. Será un Dakar muy duro, pero vamos por el buen camino. La navegación estaba complicada, había que tomar decisiones muy rápido y a alta velocidad, a comparación de ayer que fue mucho más lento. Fue un cambio de manejo y había que estar muy atento al road-book… Cometí algunos errores, pero nada grave”, contó el argentino, actual campeón mundial W2RC.

Kevin Benavides, campeón defensor, se retrasó con su KTM y llegó 22° en la etapa, a 16m22s de Cornejo. Con este resultado, el argentino cayó del octavo al 12° puesto en la general, a 24m01s de Branch. «Fiue una etapa difícil para mí, con una navegación complicada en la que cometí algunos errores. Así son las cosas en el Dakar, a veces las cosas no salen tan bien como deberían. Voy a concentrarme en mañana», analizó el monarca.

Este lunes se desarrollará la tercera etapa, que unirá Al Duwadimi con Al Salamiya, con 438 kilómetros cronometrados. Será etapa maratón, en la que los corredores se internarán en el desierto y lucharán contra las dunas antes de tener tan solo dos horas de asistencia y dejar todo listo para salir el martes.