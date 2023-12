Daniel Cravero: «Trajimos jugadores para pelear y queremos llegar a la final»

Sin sobrarle nada Mandiyú sigue avanzando en el Torneo Regional Federal Amateur (Trfa) 2023/24, y ya está instalado en los cuartos de final de la fase eliminatoria de la región Litoral Norte. El equipo «albo» viene de dejar en el camino a Juventud de Puerto Tirol, con el que perdió como visitante 1-0, y al ganar por la mínima diferencia en el partido de vuelta definió la clasificación a la siguiente fase por penales, instancia en la que se impuso (3-1).

El próximo rival del equipo correntino es Defensores de Evita, nombre original de su fundación, luego obligado a mutar a Defensores de Evita por la proscripción impuesta por la dictadura militar al Partido Peronista, por lo que actualmente se utilizan las dos variantes. Durante la pretemporada, Mandiyú disputó dos encuentros de práctica frente al equipo formoseño, venciendo en ambos casos por 3-0 y 2-0.

“Ellos tuvieron algunos refuerzos más, yo conozco un par de jugadores a los que he tenido. Cuando jugamos estaban sin ritmo, ahora vienen con ritmo de partidos y va a ser un cruce igual que el último, muy parejo, que ojalá que lo podamos sacar adelante”, declaró respecto al próximo rival el técnico de Mandiyú, Daniel Cravero. Ya está estipulado que el primer partido se jugará el sábado 6 de enero en la capital correntina, mientras que el encuentro de vuelta tendrá lugar en Formosa.

El conjunto “policial” formoseño viene de dejar en el camino en la fase de grupos a 1° de Mayo de la capital provincial por diferencia de goles, y en el primer cruce eliminatorio definió de local la serie al vencer por 2 a 0 a Atlético Laguna Blanca, luego de empatar sin goles en el interior. Concretada la clasificación de Mandiyú a cuartos de final, Cravero ratificó las declaraciones que realizó cuando se hizo cargo del plantel. “Desde el primer día que vine lo dije, después quizás podíamos quedar afuera en la primera ronda, pero trajimos jugadores para pelear y lo que queríamos era tratar de llegar a la final, después uno va viendo con el transcurso de los partidos”.

El DT rafaelino no tuvo reparos en admitir que “por ahí no hemos hecho todavía la diferencia que uno quiere, pero esto es así, hay que ir pasando; jugando bien o mal hay que ganar igual, así que esto viene muy bien, nos convence de que cuando queremos podemos y eso es lo más importante”. Cravero se mostró “agradecido porque desde que estoy en Corrientes la gente me ha tratado de mil maravillas”, valoró que frente a Juventud de Puerto Tirol fue “muchísima gente a apoyar al equipo, a darle entusiasmo y eso es lo más lindo que tiene el fútbol, que la gente venga, y ojalá que nosotros también podamos seguir dándoles alegrías”.