María Becerra, protagonista en New York: cantará en Times Square para el festejo de Año Nuevo

Luego de un 2023 lleno de éxitos, premios y con dos shows en el estadio River Plate agotados, María Becerra, la joven cantante y compositora de reguetón y pop latino, se prepara para despedir el año a lo grande: cantar en Times Square ante más de 50 mil personas.

El evento es organizado por la cadena televisiva Univisión, la cual convocó a la argentina para su tradicional transmisión de Fin de Año, en el que emitirá un especial en vivo desde Nueva York, Los Ángeles, Miami y México.

Además de la artista argentina también participarán Yng Lvcas, Jerry Roll, Sabrina Carpenter -quien acompañó a Taylor Swift en su gira latinoamericana- y cerrará el legendario Paul Anka interpretando Imagine, el clásico de John Lennon, entre otros cantantes que dirán presente en una noche mágica para despedir 2023. Vale recordar que en Argentina son dos horas más que en Nueva York, o sea que María Becerra cantará -según el cronograma de los festejos- justo a la medianoche local (las 22 horas en los Estados Unidos).

Becerra destacó que está “muy agradecida por la invitación, terminar el año cantando en un evento tan grande es un honor para mí”. Y agregó: “Se viene un 2024 con proyectos enormes y ya no veo la hora de ver la cuenta regresiva y la caída de la bola”, destacó La Nena de Argentina.

“Estamos cerrando el año cantando en Times Square, en uno de los lugares más icónicos de Nueva York y me agarró un poco de nostalgia con todo lo que está sucediendo”. Y agregó: “Logramos un montón de cosas, crecí como persona y como artista, así como mi equipo también. Pero por sobre todo quiero destacar el cariño que recibí de todos ustedes y que cada vez crece más. Gracias por bancarme y acompañarme en este camino. Les deseo lo mejor del mundo para este 2024″, expresó la artista en las redes.

Antes de presentarse en la Gran Manzana, la artista disfrutó de días de relax y mucho amor junto a su novio, J Rei. Besos, abrazos y paseos, la pareja buscó, por un momento, distender y despejar la cabeza de sus respectivos compromisos. En ese sentido, la joven de Quilmes mostró un recorrido que hicieron a bordo de un pequeño carro, decorado con campanas, luces, botas, peluches y demás adornos navideños.

Luego, la autora de Desafiando el Destino compartió una imagen del momento en sus stories de Instagram donde se los ve a ambos tomados de la mano y sonriendo: “Tan feliz estoy, te amo J Rei”.

Becerra tiene más de 25.1 millones de oyentes mensuales en Spotify y su canal oficial de Youtube casi 5 millones de suscriptores. María cierra el año con 2 sold out en tiempo récord para los shows del 22 y 23 de marzo de 2024 en el Estadio River Plate, consagrándose como la primera cantante argentina en hacer su show en el mítico estadio por el que pasaron grandes figuras de la escena internacional.

Cómo seguir el show de María Becerra en Nueva York

La transmisión web en vivo gratuita comienza a las 18 hora local del 31 de diciembre que será presentada por Jonathan Bennett y Jeremy Hassell y se podrá seguir en vivo desde el sitio oficial de Times Square. Habrá espectáculos de baile, lectura de deseos, mucho cotillón y las correspondientes cuentas regresivas para recibir el año en diferentes partes del mundo. Este es el cronograma previsto para las actuaciones musicales, siempre según la hora de Nueva York, dos menos que en Argentina:

19:05: Megan Thee Stallion

20:30: Tyla

21:10: Flo Rida

21:37: Sabrina Carpenter

22:04: María Becerra

22:34: Jelly Roll

23:02: Yng Lvcas

23:51: Paul Anka