El juez Morán realizó un balance y dijo que el 2024 lo encontrará trabajando por una Argentina más justa

El juez federal, Pablo Morán dialogó con este matutino y detalló los trabajos realizados durante el 2023 y aseveró que el 2024 lo encontrará trabajando por una Argentina más justa.

Morán, comenzó diciendo: “desde la competencia penal que tenemos, puedo decir que no hay que olvidar que Formosa es una provincia de frontera con más de 800 kilómetros de Río Pilcomayo, con la frontera del Paraguay y en la alta cuenca ya estamos cerca de Bolivia, además de tener más de 200 kilómetros con el Río Paraguay, la vía navegable por excelencia del Mercosur, es por ello que tenemos mucho trabajo vinculado con el comercio de fronteras, está por un lado el contrabando y el encubrimiento de este”.

Y agregó “tenemos una lucha muy importante contra el narcotráfico, trabajamos día a día porque al ser Paraguay un país productor de marihuana, esta lucha es muy fuerte y todos los días hacemos no solo tareas investigativas, sino que además controles en las rutas con las 4 fuerzas federales y la Policía de Formosa con quienes trabajamos codo a codo para combatir este flagelo”.

Asimismo, contó que además de todas las cuestiones relacionadas con el narcotráfico, se trabaja también en la investigación de adulteración de autos robados en otras provincias que se utilizan con documentaciones apócrifas en Formosa, pero además de todo esto quiero destacar también que nosotros también tenemos bajo nuestro control al PAMI, Anses, Aduanas, Migraciones, todas las fuerzas federales, el aeropuerto”.

“Este juzgado también trabaja mucho en lo tendiente a la salud de la población, porque acá se atienden los amparos de salud que es culiando una persona necesita algún tipo de atención médica y su obra social no le da la respuesta adecuada, tiene derecho a presentarse ante este juzgado para que en base a informes médicos y a la evidencia científica presentada por los facultativos se pueda resolver la posibilidad de ordenar a la obra social a que se le haga lugar a brindarle la atención médica que la patología así lo requiere”.

Protección del

medio ambiente

Al respecto, el funcionario judicial explicó que desde este organismo se lucha para proteger el medio ambiente y es por ello que se combate el tráfico de fauna silvestre traída de Paraguay, “esto es algo con lo que tenemos que luchar y para ello tenemos la ayuda de Guaycolec que son quienes nos cuidan los animales rescatados”.

“Ellos están haciendo una gran tarea, están hasta desbordados a veces de la cantidad de animales que recuperamos”, añadió.

Recomposición salarial de

retirados de las Fuerzas

Federales

En relación a la labor que lleva adelante la Secretaría Civil del Juzgado Federal, indicó “trabajamos en diferentes cuestiones vinculadas con la recomposición salarial de los exagentes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que trabajaron en la provincia de Formosa, incluyendo al Servicio Penitenciario”.

Elecciones

En otro tramo de la entrevista y consultado acerca de su labor en las pasadas elecciones, el letrado manifestó “el juzgado Federal N° 1 de Formosa, que es el que está a mi cargo, tiene múltiple competencia sobre todo lo que compone la materia federal, incluyendo la Justicia Federal Electoral, lo que significa que el padrón con el que se realizaron las elecciones en la provincia de Formosa, que es un registro de electores y ciudadanos que cumplen con los requisitos para en la provincia de Formosa para integrarlo, ese documento lo lleva este juzgado federal, entonces hay que decir que si bien las elecciones del mes de junio fueron provinciales porque se eligieron Gobernadores, Intendentes, Concejales, Diputados y demás autoridades provinciales, también hemos tenido activa participación en cuanto a somos quienes proveemos el padrón con el que se realizó esa elección, además nosotros colaboramos en diferentes cuestiones vinculadas al quehacer de las elecciones”.

“Aparte de las 3 elecciones que se desarrollaron en Argentina (PASO, generales y balotaje) fueron elecciones que tuvieron bajo el control directo y organizativo de este Juzgado Federal, en ese sentido soy la máxima autoridad de la justicia federal y electoral en Formosa y en definitiva tengo esa gran responsabilidad junto a todo el equipo de trabajo que integra la Secretaría Electoral. Hemos tejido unas elecciones limpias, tranquilas, sin mayores inconvenientes, con buena participación por parte de la ciudadanía formoseña”.

2024

En cuanto a las expectativas para el 2024, señaló que buscan seguir trabajando fuertemente en la lucha contra el narcotrafico, la trata de personas. “Nosotros trabajamos activamente en la mesa interinstitucional de trata con la gente de Paraguay, Buenos Aires, Chaco para evitar, lucha, combatir y combatir la trata de personas, el contrabando, lo msimo quie todo lo que sea delitos ambientales”.

“En cuanto a la parte electoral, si bien no es un año de elecciones, tenemos mucho trabajo porque lo que hacemos es controlar la rendiciones de gastos de campaña de los partidos políticos ya que todos estos y las alianzas presentan su rendición de gastos y nosotros con un cuerpo de auditores contables de la Cámara Nacional Electoral trabajamos en el control de esos estados patrimoniales”, acotó.

“Este 2024 seguiremos trabajando en la demanda que la sociedad nos plantee para tener una Argentina más justa, cada uno desde su lugar”, puntualizó.