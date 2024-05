Docentes de la provincia se suman al paro decretado por la CGT para el día de hoy

El Grupo de Medios TVO dialogó con el secretario general del gremio Voz Docente, Manuel Pereira en relación a sí afiliados a su gremios se plegará al paro anunciado por la CGT. Vale indicar que los gremios docentes de la provincia en su totalidad se suman a la medida de fuerza.

Pereira comenzó diciendo: “es un paro sin concurrencia a los lugares de trabajo convocados por la CGT, dentro de la docencia hay 3 gremios nacionales que están nucleados allí (SADOP, AMET, La CEA) y nosotros somos base de esta última, por lo tanto adherimos a la convocatoria”.

Al mismo tiempo que indicó “nosotros decimos no a la quita de derechos laborales, el ajuste siempre es para los que menos tienen, por ejemplo el impuesto a las Ganancias porque los sueldos no son un impuesto. Además pedimos que las paritarias no se suspendan porque con el Gobierno de Javier Milei las paritarias han quedado sin efecto”.

Señaló también, “además, también nos tiene muy preocupados el desfinanciamiento de la salud, el arte, la cultura, las universidades y la no entrega de los recursos naturales”.

En Formosa

“Ya en el plano local, lo que queremos es que el gobernador llame a paritarias a todos los gremios que tenemos representación y estamos encuadrados en la ley, tienen que llamarnos a nosotros también cuando se reúnen para hablar sobre paritarias, pero no lo hacen y terminan reuniéndose con los gremios dialoguistas”, aseveró.

“En su momento nosotros le habíamos pedido al Gobernador un salario inicial de 700 mil pesos, teniendo en cuenta la canasta básica de alimentos. Fuimos escuchados, pero solo garantiza un sueldo de 350 mil pesos, cifra que queda desfasada de los aumentos que se registran a menudo, a esto hay que sumarle que cobramos los primeros días del mes de junio recién”, puntualizó.