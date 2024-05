Registro Civil: puntualizan sobre los trámites que se realizan en el Centro de Documentación Rápida

La doctora Mirta Retamozo, directora del Registro Civil de la provincia, repasó la tarea que se lleva adelante en el Centro de Documentación Rápida (CDR), ubicado en el Monoblock de la calle Sarmiento esquina Brandsen en la ciudad capital.

“Allí se realizan los trámites de Documento Nacional de Identidad (DNI) y de pasaportes”, indicó la funcionaria y aclaró que pueden ser “por extravío, vencimiento y actualizaciones de niños entre 5 y 8 años y adolescentes de 14”.

También, subrayó que “los documentos pueden realizarse en todas las Delegaciones de Registro Civil, por lo tanto invito a todos aquellos que deban realizar alguna de estas gestiones que se acerquen a dichas sedes”.

En cuanto al valor de los trámites, informó que “con el Gobierno de Javier Milei sufrieron incrementos”, pasando a costar “el DNI tres mil pesos, el pasaporte regular 35 mil y el pasaporte exprés 70 mil pesos”.

En este punto, marcó las diferencias que existen entre los pasaportes, indicando que “el regular es un ejemplar que llega en 30 días, y el exprés entre 48 a 96 horas”.

De igual manera, declaró que “hoy estamos en una situación muy particular” y explicó que “si bien no hay un comunicado oficial desde el Gobierno nacional, a través del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), los pasaportes no están llegando en el tiempo estipulado por falta de insumos”.

Y añadió que es importante que las personas sepan que “nosotros solo somos los gestores de los trámites”, marcando que no es culpa del trabajador provincial la demora de los mismos.

Por último, informó que “el pago es digital”, pero aclaró que a aquellos que “quieran hacerlo en efectivo se le emite una boleta que debe ser abonada en el Correo Argentino o en donde reciban el pago de Bapro, que es la entidad financiera con la que trabaja el RENAPER”.