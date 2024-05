Aseguran que es una noticia falsa: Villalba desmintió un nuevo aumento de luz

El gerente de REFSA, Benjamín Villalba, se refirió a la publicación de una noticia falsa que “anda circulando” con la intención de manipular la información e instalar que dicha empresa eléctrica aumentará el servicio un 140% a partir de mayo.

“No hay un aumento a partir de mayo del 140%, lo que está vigente es el aumento del 1 de febrero hasta el 30 de abril, que es por la resolución N°7. La Secretaría de Energía de la Nación postergó el nuevo aumento trimestral de mayo, junio y julio, que todavía no está vigente y no tenemos ningún tipo de información”, desarrolló.

Asimismo, reiteró que “ya se están aplicando los aumento tarifarios que están afectando a todo el país” y aclaró que “esa noticia es falsa, nosotros en Formosa no aumentamos, es una mentira”.

“Vamos a iniciar acciones legales a quienes levantan esto porque crean un malestar general en la población por una información que no es cierto”, advirtió; e insistió en que “no existe un nuevo aumento” y que “nosotros no podemos aumentar de un día al otro o poner precios que no estén convalidados”.

“Hay una mala intención por parte de ese medio de comunicación, debe haber algún sector político que está ligado a esto, quieren hacer daño a la gente”, aseveró.

De esta forma, Villalba solicitó a los medios de comunicación que publiquen “información que sea veraz” y opinó que “deben tener cierta rigidez, basarse en información correspondiente”.

“Nos quieren culpar a nosotros de los aumentos que están sufriendo las distintas distribuidoras de la República Argentina. Es nacional, uno prende la televisión y ve que está pasando lo mismo en todo el país”, finalizó.