Daniel Orsanic: «Está bueno ser autocríticos y darse cuenta de que a veces actuamos mal»

El ex capitán del único equipo campeón de la Copa Davis 2016 cruzó a las autoridades de la AAT por no haberlo invitado en el centenario de la participación en este certamen. «¿Se le habrá pasado por alto a la gente de la Asociación o será que el orgullo continúa siendo lo más fuerte?», manifestó a través de un vídeo con su voz de fondo, en su cuenta de Instagram.

Daniel Orsanic quedará por siempre en la historia del tenis argentino. Es que quien fuera el capitán en el 2016, año en el que Argentina consiguió su única Copa Davis, cruzó con dureza a las autoridades de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) por no haber sido invitado en la celebración por los 100 años participando en tal competencia. El último fin de semana los liderados por Coria eliminaron a Lituania y se aseguraron un lugar en los Qualifiers de febrero de 2024.

La relación entre Orsanic y los dirigentes de la Asociación Argentina de Tenis está más dilatada que nunca. En mayo de 2018, cuando se realizaron las elecciones en el ente, el campeón con Delbonis, Pella, Mayer y Del Potro apoyó abiertamente al oficialismo de José Luis Clerc, que cayó en los comicios ante Agustín Calleri, 165 a 131. Tiempo más tarde, los responsables de la AAT despidieron a Orsanic, en ese entonces capitán y director de desarrollo de Argentina. Allí hubo la primera resquebradura y este fin de semana se produjo otra.

Este domingo, cuando el equipo nacional superó a Lituania por 4-0 en el Lawn Tennis Club, se cumplieron 100 años de participaciones en la Copa Davis. El extenista, de ahora 55 años, no fue invitado al evento y se manifestó en su cuenta de instagram a través de un vídeo con su voz de fondo.

“Hola amigos del tenis, familia del tenis. Quiero felicitar al equipo de Copa Davis por el triunfo, a los jugadores, al cuerpo técnico y a esa hinchada que acompaña siempre. Estoy muy contento por todos; espectacular el ambiente. Felicitaciones por el aniversario de la participación de Argentina en la Copa Davis. Cien años, nada más ni nada menos. Argentina jugó cien años la Copa Davis y la ganamos una vez. Tuve el privilegio de ser el capitán de ese equipo, de ese equipo de leones», inició en el material audiovisual.

Luego, avisó: “Este fin de semana me hubiese gustado que me invitaran a la serie de Copa Davis disputada en el Buenos Aires Lawn Tennis. Me hubiese gustado ser parte de la celebración de ese aniversario. Creo que el ego dentro de la cancha es muy positivo, nos ayuda a ganar en confianza y en creer en nosotros mismos; hay que saber manejarlo. Pero cuando ese ego se antepone al propósito, cuando la mezquindad supera a la responsabilidad, se toman decisiones equivocadas, no se optimizan los recursos”.

Del Instagram de danielorsanic

Siguiendo por la misma línea, apuntó directamente contra los dirigentes de la AAT: «Está bueno ser autocríticos y darse cuenta de que a veces actuamos mal. ¿Se le habrá pasado por alto a la gente de la Asociación o será que el orgullo continúa siendo lo más fuerte? Deseo que todo esto mejore por el bien del tenis argentino. Somos parte de una sociedad que, en lo personal, deseo que crezca para bien. Un abrazo grande para toda la familia del tenis. Vamos para adelante”.

Así es como algo que parecía haber quedado en el pasado, en un contexto de festejo, volvió a mostrar las diferencias entre dos que compitieron en el suelo anaranjado. ¿Habrá respuesta de Calleri?