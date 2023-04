Daniel Scioli ratificó que será precandidato a presidente y que construirá «sin romper nada»

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, ratificó su precandidatura a presidente por el Frente de Todos (FdT) y aseveró que su intención es llevar «certidumbre y tranquilidad» a la gente y «construir sobre lo construido y no romper nada», con «capacidad de hablar con todos los sectores».

«Voy a ser precandidato, vuelvo con ideas renovadas, con una visión diferentes de muchos temas, entendiendo la importancia de la energía como activo estratégico. Ante tanta preocupación de la gente, yo quiero la certidumbre y la tranquilidad; para gobernar la Argentina en los tiempos que se vienen hay que tener la capacidad de hablar con todos los sectores», sostuvo el embajador en declaraciones a Radio Con Vos.

También afirmó que «no hay rencores» con el ministro de Economía, Sergio Massa, con quien, dijo, trabaja «a diario».

En la etapa para avanzar en definiciones sobre la estrategia electoral del FdT, Scioli, uno de los primeros dirigentes del oficialismo que confirmó sus aspiraciones presidenciales para los próximos comicios, visitó Entre Ríos y ayer se reunió con la intendenta de Quilmes y referente de La Cámpora, Mayra Mendoza, en una de sus recorridas por municipios bonaerenses y diferentes fábricas que exportan sus productos al vecino país.

El FdT «tiene la responsabilidad» de generar un espacio de tranquilidad en medio de la turbulenta interna que atraviesa la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC), dijo.

«La sociedad tiene temores, angustia, incertidumbre. Yo quiero dar soluciones, algunos dicen que van a cerrar la grieta, yo voy a encontrar los puntos de encuentro. ¿Quién de los dirigentes que están hoy en la oposición tiene la capacidad de poder sentarse con todos los sectores?», se preguntó el funcionario.

Consultado sobre las declaraciones del expresidente Mauricio Macri en la Sociedad Rural, donde dijo que «día a día hay más gente que se enoja y más gente que cree que hay que romper todo» y, en ese contexto, aseveró que «hay que semidinamitar todo», Scioli aseguró en sus declaraciones radiales que «es la contracara» de aquellos que quieren «dinamitar todo».

«Soy la contracara de dinamitar todo, creo que hay que construir y seguir avanzando, el Presidente ayer anunció la vivienda 100 mil, no es menor», amplió.

Y luego, en Entre Ríos, aseveró: «Quiero que tengamos la posibilidad como espacio político de darle un gran desarrollo a la Argentina por el otro camino, yo busco construir sobre lo construido y no romper nada, porque el país necesita puntos de acuerdo y consensos».

El precandidato expresó que tiene una relación «personal y política» con el presidente Alberto Fernández y que el primer mandatario «fue muy claro» al indicar que va a tomar la decisión que mejor considere para el país y de acuerdo a esto se presentará o no a la reelección.

En tanto, indicó que no va a «cometer el error de anticipar demasiado el gabinete» que tendría en caso de ganar las elecciones.

«Tengo la cabeza abierta para hablar con economistas de todas las líneas ideológicas y de acción, pero hoy gobierna nuestro espacio político y no quiero interferir y que se dé otra lectura. Yo escucho a todos los equipos y lógicamente trabajo con el equipo actual», aseveró.

